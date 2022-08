Des éoliennes près de chez vous ?

Une ristourne de plusieurs centaines d'euros sur votre facture d'électricité contre une éolienne près de chez vous ?

Vous accepteriez, vous ?

"C'est le marché que propose le gouvernement pour accélérer l'installation de l'énergie renouvelable !

Seraient concernées toutes les habitations dans un rayon de 5 kms autour d'une éolienne...

Dans un village de l'Allier, sept ont déjà été installées et surplombent la commune. Trois autres devraient être installées prochainement... mais cette fois-ci, c'est trop.

Même avec l'offre, une habitante ne veut plus d'éolienne près de chez elle.

"On vous donne des dédommagements, puis on ne vous dit plus rien et ça ouvre la porte à d'autres projets éoliens, ça, je suis contre..." dit-elle.

Plus loin dans le hameau, la question divise également.

"La ristourne, ce n'est pas le facteur qui fera que j'accepterai mieux la chose...", déclare un autre habitant...

Aujourd'hui, 70% des projets éoliens subissent des recours devant les tribunaux.

Mais octroyer des ristournes pour inciter les habitants pour inciter les habitants à accepter des éoliennes près de chez eux sera insuffisant, selon certains observateurs, car le principal problème, c'est le manque de concertation.

"Il faut que les personnes soient intéressées au projet, qu'on puisse prendre en compte véritablement leurs avis, qu'ils aient le sentiment qu'ils puissent pouvoir s'exprimer sur le projet et pouvoir influer sur le développement...", déclare Romain Garcia, consultant dans l'acceptabilité des projets d'énergies renouvelables.

Davantage de renouvelables, une urgence pour le gouvernement qui est déjà en dessous de ses objectifs de production.

Le projet de loi devrait être présenté en Conseil des ministres à la rentrée..."

Curieuse façon de procéder tout de même ! Offrir une ristourne, c'est d'une certaine façon payer les gens pour qu'ils acceptent la proximité d'éoliennes...

Evidemment, les pauvres, les plus démunis seront plus enclins à accepter ce marché... et seront ensuite contraints de subir les nuisances des éoliennes...

