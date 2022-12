Des extrémistes à Sciences Po accusent cette prof de danse d’homophobie et l’obligent à démissionner

Profitons-en pour signaler que l’Institut d’études politique de Paris, appelé aussi « Science Po », d’où Emmanuel Macron est sorti diplômé en 2001, est géré par la Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP), une organisation financée par la Fondation Rockefeller, et qui fonctionne en partenariat avec d’autres entités associées à Rockefeller, telles que la London School of Economics et la School of International and Public Affairs de l’université Columbia (d’où Barack Obama est diplômé).

Rappelons que la London School of Economics, fondée par la « Fabian Society » en 1894, et, d’après Pierre Hofsteter « l’une des grandes écoles la plus marxisante d’Angleterre ». Signalons au passage que Louis Dreyfus, homme de médias et principal financeur de la campagne présidentielle d’Emmanuel Macron et George Soros sont d’anciens élèves de cette école. John Fitzgerald Kennedy (JFK) fit également ses études à la London School of Economics sous la direction de Harold J. Lasky, membre important de la « Fabian Society » (il en fut chairman entre 1946 et 1948).

Dès qu’on passe derrière le miroir, la vision du monde n’est plus la même.

Pour la première fois en 2007, un modèle de la « London School of Economics » se matérialise, sous forme institutionnelle en France par la création de « l’école d’économie de Paris » dont le nom officiel en « français » est « Paris School of Economics ». Son inauguration a été placée sous la présidence de Dominique de Villepin dont on oublie, peut-être en raison des effets sur « l’opinion », de son « beau » discours sur l’Irak à l’ONU en 2003, qu’il est un ancien de la « Harvard Business School », ce qui indique une formation « internationaliste », à l’instar des programmes « Young Leaders », c’est-à-dire des programmes de formation des agents de l’Oligarchie : autrement dit, une formation de traitre (conscient ou pas) à sa Nation.

Rien n’est plus étranger à la sagesse que la jeunesse. En effet, la jeunesse est l’âge de toutes les sottises, de toutes les exactions ; elle est le bras séculier de tous les despotes et la matière première de tout militantisme extrême. Dans notre société démocratique et humaniste on encense la jeunesse, alors qu’elle est avant tout grégaire. C’est pour quoi les tyrans ont tant besoin d’elle.

