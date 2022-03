Des Gaulois “bien de chez nous” ?

Et, cerise sur le gâteau ; les Bretons ne sont arrivés en Armorique qu’au cinquième siècle, quand les Angles et les Saxons venus de Scandinavie et de Germanie ont repoussé à la mer les Brittons cornouaillais (d’où des liens forts pour la vente des oignons de aux Tommies pendant des siècles). Notre Bretagne est la Petite Bretagne, comme l’ouest de la Grèce était devenu la petite Egypte aprsès une migration d’Egyptiens. S’il y avait une région non gaulois sur notre territoire actuel dans l’antiquité, c’était bien celle-là et, n’en déplaise à Goscinny et Uderzo, on ne sait à peu près rien de ce qui avaient laissé les dolmens et les menhirs 3 000 ans plus tôt et ont disparu ou se sont fondus dans l’ensemble de la population en abandonnant leur propre culture sous le rouleau compresseur de la PAX ROMANA, puis celui de l’évangile selon saint Glinglin.