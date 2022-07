Des petits propriétaires requins ou vertueux !

En réalité, tout ce bordel tiens à une seule chose : des lois sans les moyens de les appliquer.

Plutôt que de mettre les moyens de faire appliquer une loi, on multiplie les lois.

Il en résulte une complexité insurmontable, tant pour le locataire confronté à un propriétaire indélicat que pour le propriétaire confronté à une locataire déficient (volontairement ou non) ou à un squatter.

Il est totalement anormal qu’un propriétaire doivent affronter plusieurs années de procédure pour récupérer un bien occupé illicitement (je ne parle même pas de la dette locative, sur laquelle il peut « s’assoir » dans la majorité des cas).

Il est totalement anormal qu’une personne, quelle qu’elle soit, ne puisse disposer d’un logement.

Il est totalement anormal qu’une préfecture puisse refuser de prêter main forte à une expulsion au prétexte qu’il n’y a pas de solution de relogement.

Le seul moyen de résoudre durablement la crise du logement c’est de mettre les moyens pour faire appliquer les lois (on pourrait en profiter pour les alléger un peu) et pour faire fonctionner les « outils » qui existent.

Déjà, rien que si on supprimait toutes les incitations à l’investissement locatif, De Robien, Pinel, .etc, (qui font artificiellement grimper le prix des logements et déséquilibrent le marché immobilier, favorisent certains types de logements dans certaines zones plutôt que d’autres et profitent surtout à des gens qui n’en ont pas vraiment besoin) et qu’on réaffectait cet argent au financement de mesures aujourd’hui inefficaces parce que « non financées » : construction de logement sociaux, mise à disposition d’hébergement d’urgence, aides à la primo-accession, garantie collective des impayés de loyer et réelle mise en place par l’état de solution de relogement (pour qu’un propriétaire n’ai plus jamais à aller en justice pouvoir récupérer son bien, mais que le locataire en difficulté soit, pris en charge par l’état (d’une manière ou d’une autre) au plus tôt.