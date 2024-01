"Des réalisations saoudiennes exceptionnelles en 2023"

Dans le discours royal annuel qu’il a prononcé au nom du roi Salman bin Abdulaziz à l’ouverture de la quatrième année de la huitième session du Conseil saoudien de la Choura, le prince Mohammed bin Salman a évoqué les réalisations de l’Arabie saoudite pour l’année en cours.

Il a évoqué les rangs avancés du Royaume dans plus de 50 % des indicateurs de développement durable des Nations unies, qui sont les indicateurs les plus importants de la compétitivité mondiale et reflètent le niveau de développement des pays à différents stades de développement.

Sur la base de plusieurs indicateurs importants, le Royaume figure déjà parmi les vingt pays les plus compétitifs du monde.

L’indicateur le plus important est l’évolution du produit intérieur brut, qui est le pays à la croissance la plus rapide du G20 avec un taux de croissance de 8,7 %, le produit intérieur brut des secteurs non pétroliers ayant augmenté de 4,8 %, ce qui en fait le deuxième pays à la croissance la plus rapide du G20, en concurrence avec l’économie indienne, qui se trouve dans une phase de reprise majeure.

Le prince héritier saoudien a également parlé d’un énorme saut qualitatif dans le domaine du tourisme dans le Royaume, qu’il a qualifié de « réalisation historique », puisque ce secteur a atteint une croissance de 64 % au premier trimestre 2023, en plus des taux croissants du tourisme religieux, qui figure parmi les objectifs les plus importants de la Vision 2030.

Sur le plan de la politique étrangère, Son Altesse le Prince héritier a également parlé des réalisations tangibles de la diplomatie saoudienne au cours de cette année, l’Arabie saoudite ayant accueilli un certain nombre de sommets internationaux et régionaux importants auxquels ont participé une centaine de pays au total. Le Royaume a également été à l’avant-garde d’un important mouvement arabo-islamique lors de l’extraordinaire sommet arabo-islamique conjoint visant à élaborer une position unifiée sur la tragédie humanitaire à Gaza, l’Arabie saoudite adoptant une approche calme en utilisant son statut et ses relations internationales pour mettre fin à l’effusion de sang et permettre l’accès à davantage d’aide humanitaire à Gaza.

Le discours du prince héritier saoudien, qui résume les réalisations institutionnelles du Royaume à tous les niveaux de développement au cours de l’année écoulée, reflète les grandes réussites dans tous les domaines.

Cependant, parmi toutes ces réalisations, l’économie se distingue car elle reflète le niveau de performance de la planification globale dans le pays et la façon dont les ressources disponibles sont investies de manière optimale pour atteindre les objectifs et mettre en œuvre les plans stratégiques, car l’économie est la dynamo du pays et son principal moteur, et ses avantages bénéficient aussi directement aux citoyens de l’Arabie saoudite.

Mais objectivement, ce secteur principal produit beaucoup. Cela signifie, par exemple, que l’attraction des investissements étrangers est plus réussie lorsque les systèmes administratifs et techniques et l’infrastructure sont développés, que les procédures sont facilitées et que l’environnement attrayant pour les hommes d’affaires de tous les segments et de toutes les spécialités est amélioré.

Il en va de même lorsque l’infrastructure du secteur touristique est développée et que les procédures et autres questions connexes contribuent également à accroître le retour sur investissement de cet important secteur. Cela se produit dans tous les secteurs.

J’ai également apprécié la description d’un observateur de ce secteur selon laquelle le Royaume s’est transformé en un « grand atelier de projets », ce qui reflète en bref l’intensité des activités de développement et leur répartition sectorielle et géographique dans les régions du Royaume.

La réflexion stratégique et la politique étrangère active que l’Arabie saoudite a menées ces dernières années ont transformé le pays en une plaque tournante ou en un corridor logistique international majeur pour le commerce, le transport, l’expédition, les énergies alternatives et la technologie.

Tout cela est conforme aux plans de l’industrie nationale et complète la position traditionnelle du pays en tant que fournisseur majeur de pétrole brut et l’un des principaux contributeurs à la sécurité et à la stabilité des marchés mondiaux de l’énergie.

Ce qui me frappe, en tant qu’observateur, dans les stratégies de la Renaissance saoudienne, c’est qu’elles se caractérisent par deux facteurs fondamentaux, à savoir la diversité et l’intégration, car il existe une base de planification qui s’étend à tous les domaines de développement.

Tous ont leur place dans la Vision 2030, puisque le sport, la culture et les arts se développent et s’épanouissent aux côtés de l’industrie, de la médecine, des énergies alternatives, de l’hydrogène vert, du commerce et du tourisme.

Le deuxième point est l’intégration, où l’ensemble de ces activités sectorielles se fondent dans un tableau très ambitieux qui qualifie l’Arabie saoudite pour accueillir de nombreuses activités et manifestations internationales influentes dans les années à venir, avec en point d’orgue l’Expo 2030.

L’Expo sera une icône de réussite et un point culminant du travail, des réalisations et des accomplissements de l’Arabie saoudite au cours de cette décennie.

Un autre point important est que l’Arabie saoudite a surmonté avec une efficacité planificatrice les obstacles qui entouraient les débuts de la phase de lancement, en particulier dans le domaine du sport et en attirant les stars les plus célèbres du football - par exemple - dans les clubs saoudiens, où l’expérience a réussi et s’est transformée en réalité, ce qui ne suscite plus l’étonnement ou les doutes qui ont surgi dès le début, étant donné la certitude générale que le Royaume dispose des conditions de succès capables d’assurer la continuité et d’attirer de plus en plus de personnes ayant des compétences exceptionnelles dans le domaine sportif ou autre.

Ce qui est étonnant, c’est que les dirigeants saoudiens ont reconnu très tôt l’importance de fournir et de consolider les éléments nécessaires à la réussite et à la performance.

Ici, on ne peut pas voir l’ensemble de la scène du développement saoudien sans comprendre le contexte et la dynamique de la politique étrangère saoudienne, qui a été active au niveau régional et international pour parvenir à un consensus, construire des ponts et apaiser les crises, non seulement au niveau régional, mais aussi au niveau international, où le Royaume a fait de grands efforts pour calmer les tensions internationales, comme ce fut le cas dans la crise de l’Ukraine, par exemple