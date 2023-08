Des températures extrêmes en juillet autour du bassin méditerranéen : galéjade ou duperie ?!

Jean-Charles Abbé, directeur de recherches CNRS (HC)

Les media[1], avides de nouvelles à sensation, reprennent de conserve l’information : « les températures ont battu des records autour du bassin méditerranéen en Juillet (Alger, Tunis, Figueras, Palerme, Syracuse, Jerzu, Gythio)". L’origine de ces informations remonte à une carte publiée semble t’il par Météo France (mais introuvable sur le site) montrant effectivement des relevés accompagnés de qualitatifs « record ». Les commentaires sont à la hauteur de l’annonce, cataclysmiques.

Légitimement, il vient à l’esprit de resituer ces valeurs dans le cadre usuel des mesures. On en retrouve un certain nombre sur le site météociel [2]avec les courbes mensuelles des minimums et maximums mais encore sur un certain nombre d’autres sites permettant ainsi des lectures croisées. Débutant par les valeurs relatives à Figueras, en Espagne qui auraient battu un record régional à 45.4 °C le 18 juillet, il apparait à l’évidence que cette donnée est en total décalage avec les données habituelles ; la température en ce lieu a été relativement uniforme cette année à environ 27 °C tout le mois de juillet avec une pointe le 28.07 à 29.4 °C. Il est relevé par Espagne Météo que cette année « la température pour chaude qu’elle ait été, est demeurée en-dessous des niveaux habituels, notamment avec un maximum très en deçà du record établi à 33 °C en 2009 ». Il y a de toute évidence une faille dans les valeurs rapportées.

Rien de semblable n’est constaté pour les valeurs relatives à Palerme (44°C rapportés dans les sites météo et 47°C par Ouest France), à Alger (46.3 et 48.7 respectivement). Les références exactes pour Gythio manquent ; à Kythira, ville voisine, les maximums ont été de 40.1 les 23 et 26 juillet à comparer aux 46.4 (OF). Il est également difficile de trouver les valeurs pour l’agglomération de Jerzu ; il faut donc se référer également, avec une réserve certaine, à des sites voisins. D’une manière générale, il apparait que les températures rapportées sur le graphe de Ouest France sont supérieures d’environ 3°C aux valeurs « standards », soit sous abri et en hauteur. Ces écarts apparaissent très représentatifs de différences des conditions de mesure telles que rapportées par J.Lembrechts et J.Lenoir[3] du CNRS. Seul Tunis fait exception avec des valeurs identiques.

Les informations rapportées par les media, cautionnées par des climatologues,[4] sont objectivement fausses, notamment l’attribution du qualificatif² de record, plus encore de « températures records absolues » (il conviendrait d’expliciter ce terme de « record absolu » ; un record est absolu par essence !). Il appartient, par déontologie, aux journalistes responsables des informations erronées de les rectifier ; les journalistes du journal der Spiegel,[5] en Allemagne, également grugés et fautifs, l’ont fait : Jusqu'à 48 degrés de température au sol dans le sud de l'Europe 46 degrés à Rome, 47 à Séville, 48 en Sicile. Selon les rapports de l'Esa, ce week-end sera vraiment chaud. Cependant, les valeurs mesurées ne se réfèrent pas à la température de l'air habituelle - elle pourrait être nettement inférieures.