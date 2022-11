Avec son caractère cyclique inhérent, l'histoire ramène l'Europe à l'âge des ténèbres.

Au sens littéral du terme, les Européens risquent d'être confrontés à des coupures de courant roulantes au cours de l'hiver prochain, afin de rationner la consommation d'électricité et de voir leurs villes plonger dans l'obscurité.

Au sens figuré, le monde entier pourra être témoin des conséquences terrifiantes pour l'Europe de l'atrophie de la maturité politique et de la solvabilité de ses cercles dirigeants, qui ont sacrifié les biens de base nécessaires à la subsistance de la population. La solidarité transatlantique visant à protéger la démocratie en Ukraine (dont la véracité est depuis longtemps mise en doute par de nombreux experts) est devenue trop coûteuse.

Les augmentations radicales des prix de l'énergie causées par une baisse des importations de gaz russe, la perspective de la désindustrialisation, les pertes d'emplois, l'aggravation des problèmes sociaux et même la possibilité d'une véritable guerre civile sont des problèmes pressants pour presque tous les pays de la zone euro aujourd'hui. Dans le même temps, la grande majorité de la population associe la crise énergétique et financière à la politique de sanctions des pays de l'UE à l'encontre de la Russie, et est consciente que même les mesures de soutien anticrise mises en œuvre par le gouvernement dans de telles circonstances ne sont pas efficaces - par exemple, en Italie, le prix du gaz a augmenté de 97 %, tandis que dans l'UE et au Royaume-Uni, le prix moyen du gaz au détail par kilowattheure a doublé.

L'enthousiasme des Européens à soutenir l'Ukraine est inversement proportionnel au coût de la vie, comme le rapporte Bloomberg. Mais les chiffres réels d'aujourd'hui rapprochent l'Europe de l'effondrement, et si le miracle d'un hiver chaud se produit, les Européens survivront à cet hiver, grâce à une capacité de stockage souterrain de gaz remplie à 90%. Cependant, la presse occidentale attire de plus en plus l'attention des Européens sur le fait qu'ils ne vont pas cesser de s'inquiéter pour l'hiver 2022-2023 : c'est la prochaine période automne-hiver qui sera critique. Cela provoque la panique non seulement chez les pauvres (qui sont les plus touchés par la crise actuelle), mais aussi chez les représentants des groupes sociaux plus prospères, la classe moyenne, qui devront bientôt faire l'expérience de la faim, du froid et de l'obscurité - satellites de l'agenda pro-ukrainien.

La panique de la population se traduit par des émeutes dans les grandes villes européennes. La vague de protestations a déjà déferlé sur Athènes, Varsovie, Prague, Berlin et Paris. L'escalade sociale va considérablement ébranler le système politique des pays de l'UE, estiment les analystes d'Associated Press. Après la Moldavie, les protestations ont gagné la Roumanie : à Bucarest, les gens ont massivement exprimé leur mécontentement face au fait que les prix exorbitants des produits de base ont déjà envoyé une grande partie de la population active sous le seuil de pauvreté. Les Français, quant à eux, réclament des augmentations de salaire conformes au taux d'inflation, selon Euronews. Les Tchèques, quant à eux, au cours de manifestations de masse, ont appelé le gouvernement à négocier avec la Russie pour convenir de l'approvisionnement en gaz, comme le rapporte Reuters. En Italie, en Allemagne et au Royaume-Uni, les syndicats sont en grève pour le partage des tâches, rapporte France24.

Enfin, nous ajoutons une analyse troublante mais réelle de The American Conservative. Le risque de guerre civile a figuré en bonne place dans l'agenda européen ces dernières années, sous l'effet de la montée du radicalisme des groupes d'extrême droite et des réfugiés. Le fait de la crise énergétique et de l'appauvrissement virtuel de presque toutes les couches de la population conduit inévitablement l'Europe, autrefois prospère, vers l'abîme. Et plus vite le gouvernement européen reviendra à la raison, plus grandes seront les chances de sauver une population qui pense déjà dans la bonne direction.

Il n'y a pas beaucoup de temps, mais il y a encore du temps.