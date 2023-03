Destitution de Macron

@Étirév

Si les 3 pouvoirs (ou 4 en intégrant l’information) appartiennent à quelques personnes, les oligarques les achètent toutes. Et si on décide d’ajouter quelques personnes pour contrôler ces 4 pouvoirs, et bien les oligarques achètent également les contrôleurs.

Il n’y a a pas moyen de concentrer le pouvoir dans peu de mains et d’espérer qu’il en sorte autre chose, par corruption généralisée, qu’une oligarchie indirecte.

Le système tend à nous faire croire qu’il faut voter de nombreuses fois pour changer la législation constamment et qu’il faut donc des professionnels à plein temps pour gérer un pays. Si nous étions vraiment des citoyens, nous ne permettrions pas que le code des lois soit aussi touffu, aussi injuste et aussi instable (avec des lois qui sont parfois en contradiction directe avec la constitution : voir l’épisode Covid avec son pass contraire au code de Nuremberg, pourtant adopté par le conseil constitutionnel).

Dans l’ensemble, si on veut une démocratie, on doit voter pour des lois directement et non pour des personnes. Et dans un système sain, le nombre d’élections au niveau national serait vraisemblablement plus faible que ce qu’il est aujourd’hui pour nommer des personnes qui se foutent royalement de nous. Je pense qu’on aurait plus de votes au niveau local, ou très local (commune) ce qui est aussi le propre d’une démocratie axée sur la liberté (« la dictature du plus grand nombre » n’est pas nécessaire dans tous les cas : si aucune nuisance, la liberté devance la démocratie). Par exemple, quel est le sens d’une loi uniforme sur l’euthanasie : pourquoi chacun n’est pas maître de son corps et laisse en paix ceux qui ne pensent pas comme lui ? On le fait en partie pour les greffes d’organe (même si ceux qui sont contre payent pour les autres).