(Ecrit le 6 juin 2023.) Les récentes attaques au nord, sur Belgorod, pourraient bien avoir plusieurs raisons pour les Ukrainiens : Faire oublier la capture des ruines de Bakhmout par les Russes ; Encourager les alliés en prouvant par les actes que l'ennemi a des faiblesses qu'il est possible d'exploiter ; N'être qu'une diversion selon le sixième stratagèmes de guerre chinois « bruit à l'est ; attaque à l'ouest » poussant les russes à se redéployer au nord et ainsi affaiblir la ou les véritables zones ciblées par de prochaines contre-offensives. Et nous apprenons bien aujourd'hui la destruction du barrage de Kakhovka, tout au sud, à l'opposé de Belgorod.

La propagande occidentale nous a déjà fait avaler pas mal d'absurdités gigantesques par le passé, et peut-être bien qu'annoncer que cela serait causé par les russes en est une autre. Par exemple, on se souvient tous de la prison, contrôlée par les russes, - enfermant les gentils « Azofstaliens » qui s'étaient finalement rendus à Marioupol – aurait été bombardée par... les russes eux-mêmes. Ou bien la centrale nucléaire de Zaporijjia, capturée et contrôlée par les russes, serait depuis des mois sous le feu... des russes là aussi, bien entendu.

(C'est dans ce genre de situation qu'on peut déceler la soumission totale de beaucoup trop de médias et faux-journalistes qui ont perdus toute déontologie.)

Alors qu'en est-il ici, à Kakhovka ?

Il s'agit d'une attaque « odieuse » et un crime de guerre, selon James Cleverly (chef de la diplomatie du Royaume-Uni). L’attaque contre le barrage ukrainien donne une « nouvelle dimension » à la guerre menée par la Russie, selon Olaf Scholz (Allemagne). Le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg s’est dit scandalisé par l’attaque contre le barrage hydroélectrique en Ukraine qui « démontre une fois de plus la brutalité de la guerre menée par la Russie ». La destruction du barrage de Kakhovka est « un acte scandaleux » qui « met en danger des milliers de civils et cause de graves dommages à l’environnement ». L’Ukraine a qualifié la Russie d’« État terroriste » devant la Cour internationale de justice, l’accusant d’avoir détruit le barrage de Kakhovka, dans ce qu’elle a dénoncé comme une campagne de violence lancée depuis plusieurs années. « Il s’agit sans équivoque d’un acte de sabotage délibéré de la partie ukrainienne qui a été planifié et réalisé sur ordre de Kiev », a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en disant rejeter « fermement » les accusations des autorités ukrainiennes qui en imputent la responsabilité à Moscou. « Toute la responsabilité repose sur le régime de Kiev », a-t-il insisté, en affirmant que l’un des objectifs d’une telle action était de « priver d’eau la Crimée », péninsule annexée par la Russie en 2014. Selon M. Peskov, « cet acte de sabotage pourrait potentiellement entraîner des conséquences très graves pour des dizaines de milliers d’habitants de la région » de Kherson, ainsi que des « conséquences écologiques ». « La Russie a fait exploser une bombe, causant des dommages environnementaux massifs », a affirmé M. Zelensky. « Il s’agit de la plus grande catastrophe environnementale causée par l’homme en Europe depuis des décennies. La Russie est coupable d’un écocide brutal. » Selon le président ukrainien, il est physiquement impossible de faire sauter le barrage d’une manière ou d’une autre de l’extérieur, avec des bombardements (thèse russe).

Factuellement la zone est belle et bien bien sous le contrôle des russes. La centrale hydro-électrique qui fournissait de l'énergie aux russes a été détruite. Le niveau d'eau en amont est en chute libre, rendant encore moins possible l'exploitation de la centrale nucléaire de Zaporijjia déjà citée précédemment et contrôlée par les russes. Ne pas non plus oublier que la barrage permettait l'irrigation d'un canal pour alimenter en eau la Crimée. L'essentielle ( 60%) des zones qui vont être inondées se trouvent au sud du Dniepr, mais la zone contrôlée par l'Ukraine sera également largement impactée, et la ville de Kherson va subir également. Nova Kakhovka (russe) est déjà inondée. Pour finir, la diminution du niveau d'eau du fleuve-réservoir va considérablement faciliter sa traversée par les deux armées dans les jours et semaines à venir.

Personnellement, à moins de voir l'armée russe attaquer en masse lors des prochaines semaines, j'ai du mal à voir quels seraient leurs avantages à détruire ce barrage. Souvenez-vous que la retraite russe de Kherson en novembre 2022 était déjà liée à un risque de destruction de ce même barrage.

Mais peut-être bien que je n'ai rien compris, alors n'hésitez pas à commenter/critiquer/corriger.

Au final, à qui cela va-t-il profiter le plus ? A la contre-offensive ukrainienne ou bien, qui sait, à une contre-contre-offensive russe ? Et d'après vous qui est probablement responsable de la destruction de ce barrage de Kakhovka ?