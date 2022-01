Deux générations, deux approches pour une même cause : Celle des gens !

Des commentateurs aiment opposer la génération réseau social, à celle, « vieillissante » de l’association…

Cette opposition est artificielle car beaucoup d’associations communiquent essentiellement via le réseau social alors que la nouvelle génération, la jeunesse montante n’hésite pas à constituer et à faire vivre une association.

A Fontainebleau-Avon, dans le sud 77, des personnes de tous les âges et de toutes les conditions agissaient de concert sur le champ de la solidarité : elles s’exprimaient via les pages facebook et organisaient depuis plusieurs mois à des distributions alimentaires aux plus démunis.

Cette action mensuelle plaisait aux gens et déplaisait aux Municipalités d’Avon et de Fontainebleau ainsi qu’au bailleur FSM.

Pourtant toutes les mesures de sécurité étaient prises et les sites étaient nettoyés après la distribution.

Au début l’opposition à ces distributions avait une explication officielle : cette initiative était le fait d’un mouvement non structuré ( !?). Je vous assure pour avoir participé à plusieurs distributions que l’organisation de cette action était structurée et que les animateurs dirigeaient de mains de maître.

Après , quand le DAL a soutenu explicitement le projet, d’autres objections ont été énoncées : la distribution n’était pas ciblée mais ouverte à tous les locataires….

Un jour, début avril 2021, un homme tétraplégique est venu à la permanence du DAL de Melun pour demander qu’on lui trouve un logement.

Il dormait dans sa voiture, tantôt à Melun, tantôt à Fontainebleau.

Le DAL lui a offert des nuits d’hôtel tout en intervenant auprès des autorités.

Très vite l’information a tourné dans les réseaux sociaux et quelques jours plus tard des bellifontains ( habitants de Fontainebleau) ont pris en charge l’hébergement du monsieur et ont relayé les démarches.

Smina Kernoua et Jean-Claude Lenté, animateurs du réseau « informel » ont rencontré le DAL.

Ils ont adhéré à l’association et ont constitué une antenne du DAL, les colibris bellifontains solidaires.

L’aventure collective s’est poursuivie et s’est développée, plus de 25 personnes ont été aidées, certaines ont échappé à l’expulsion locative, d’autres ont été hébergées, des femmes victimes de violences conjugales ont été secourues.

Le réseau social multiforme a joué son rôle et l’association, le sien, les deux en pleine adéquation.

Chacun a appris à l’autre.

Ensemble nous avons innové avec des communications brèves et immédiates, des prises de décisions rapides.

La presse et l’opinion se sont intéressés à cette dynamique locale et cette symbiose.

Le dernier article publié par le Parisien ce jour même met l’accent sur la solidarité en direction de femmes victimes de violences conjugales :

« Seine-et-Marne : des produits de beauté et du maquillage offerts aux femmes victimes de violences conjugales

A l’initiative des Colibris solidaires de Fontainebleau, 150 trousses contenant au moins 1500 produits ont été distribuées dans cinq structures d’aide aux femmes et aux jeunes filles maltraitées. L’idée étant de leur redonner l’envie de prendre soin d’elles pour retrouver la confiance. »

https://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/seine-et-marne-des-produits-de-beaute-et-du-maquillage-offertes-aux-femmes-victimes-de-violences-conjugales-05-01-2022-RDMFWTEXZ5C6RMOPGPCLJBN5WM.php

Des lycéens et lycéennes ont récolté en une journée dans le cadre d’un projet, 400 € pour l’hébergement d’urgence des femmes victimes.

D’autres projets ont été menés ou sont en cours : le soutien d’une mère victime de violences conjugales qui demande un logement pour elle et ses quatre petits.

Ensemble, nous décrocherons la Lune s’il le faut !

Jean-François Chalot