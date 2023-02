Dictature numérique en téléchargement

Donc résumons. A terme (à court terme vu que tout est prêt) les monnaies deviendront numériques, les cartes bancaires auront disparu, le cash également, également la carte vitale ainsi que tous vos papiers d'identité et vos certificats de vaccination obligatoire. Tout sera numérique et inclus dans ce petit rectangle que vous avez constamment sur vous, à partir duquel tout sera connecté. Sans téléphone portable : nada !

Évidemment tout sera tracé, et tout sera piratable, sinon c'est pas drôle. Toutes vos données seront récupérées et vendues à de grandes firmes américaines, et pas seulement pour des campagnes de promotion de produits. Évidemment tous vos achats seront reliés au calcul de votre bilan carbone avec un système de bonus malus et la possibilité comme en Chine de bloquer certains achats si celui-ci est trop élevé. Et qui sera au cœur de ce dispositif : les banques, les gouvernements qui leur auront au préalable donné l'autorisation de décider en lieu et place des États étant leurs obligés et leurs pantins.

Sous l'angle du pratique et de la sécurité (le pitch pour vous vendre cette camelote) on (l'UE, la Banque Mondiale, les Gafam, les agences US de renseignement et tant d'autres sympathiques institutions élues par personne) on créée un système d'asservissement absolu. Comme une griffe. Un système évidemment obligatoire sans lequel vous ne pourrez plus rien faire. Un système qui vous livre au pouvoir de hackers qui peuvent en un clic vous voler jusqu'à votre identité, vu que vous et votre identité aurez consenti à devenir numérique.

Vous comprenez ? Voilà où conduit l'arnaque de la fausse démocratie à laquelle nous avons consenti depuis 1992 et le Traité de Maastricht. Astuce ultime des arsouilles qui tirent les ficelles de ceux qui nous gouvernent : le tout au nom de la préservation de la planète et du bilan carbone. Malin non ?

" Vous ne posséderez rien et vous serez heureux "

(World Economic Forum / Agenda 2030)

Inutile de parler de complot : c'est un projet en cours de téléchargement, et tout est vérifiable. Schwab, Ursula Von Leyen, Macron, Christine Lagarde, tous en parlent depuis des années à ciel ouvert. Et cela porte un nom : une dictature numérique. Avec en toile de fond une I.A. surpuissante aux manettes de la nouvelle société de contrôle. La quatrième révolution dite industrielle, c'est ça.

Le reste, les théories du complot, c'est simplement fait pour vous égarer, vous ficher et vous désigner à la vindicte populaire comme étant des débiles. Et au passage (admirez l'astuce de ceux qui ont créé de toutes pièces ces théories) : cela permet en même temps d'auréoler ces mêmes dirigeants qui luttent contre la désinformation. Moutons noirs et moutons blancs : même combat et même destin, droit dans le mur !