Die Welt : « l’Occident se prépare à d’éventuelles négociations de paix »

nous sommes à une seconde du pire que certains veulent..et l’orchestre joue , bien sur de la musique, du bruit, de merde actuelle..



This may be Exhibit A on the cosmic dementia now running the Zionist Project.

Apart from Alastair, (alastair crooke) very, very few across the West have any idea how toxic this is.

Here’s the key part of an itvw with Moshe “Bogie” Ya’alon, former Chief of Staff of the IDF and former Defence Minister :

“When you talk about Smotrich and Ben Gvir : They have a Rabbi. His name is Dov Lior. He is the Rabbi of the Jewish Underground, who intended to blow up the Dome of the Rock – and before that the buses in Jerusalem. Why ? In order to hurry up the ‘Last War’. Do you [not] hear them talking in terms of the Last War ; or of Smotrich’s concept of ‘subjugation’ ? Read the article he published in Shiloh in 2017. First of all, this concept rests on Jewish supremacy : Mein Kampf in reverse”.

“My hair stands on end when I say that – as he said it. I learned and grew up in the house of Holocaust survivors and ‘never again’. It is Mein Kampf in reverse : Jewish supremacy : and therefore [Smotrich] says : “My wife won’t go into a room with an Arab”. It is anchored in ideology. And then actually what he aspires to – as soon as possible – is to go to a big war. A war of Gog and Magog. How do you start the flames ? A massacre like the [1994] Cave of the Patriarchs ? Baruch Goldstein is a student of this Rabbi. Ben Gvir has hung up Goldstein’s picture [in his house]”.

“This is what goes into the decision-making process in the Israeli government”.

The lowdown : an escathological, ultra-rabid cult is controlling politics in Tel Aviv - complete with a massive vigilante militia, HUNDREDS OF THOUSANDS, armed to their teeth, ready to do anything, even attacking the military and the Israeli state itself.

THERE’S ABSOLUTELY NO WAY TO TALK TO THESE PEOPLE.

They can only be dealt with in one way - and you know what that is.

Il s’agit peut-être de la pièce à conviction A de la démence cosmique qui règne actuellement sur le projet sioniste.

À l’exception d’Alastair (alastair crooke), très, très peu d’Occidentaux ont la moindre idée de la toxicité de la situation.

Voici le passage clé d’un entretien avec Moshe « Bogie » Ya’alon, ancien chef d’état-major des forces de défense israéliennes et ancien ministre de la défense :

« Lorsque vous parlez de Smotrich et de Ben Gvir : Ils ont un rabbin. Il s’appelle Dov Lior. C’est le rabbin du Jewish Underground, qui avait l’intention de faire exploser le Dôme du Rocher - et avant cela les bus de Jérusalem. Pourquoi ? Pour accélérer la »dernière guerre« . Ne les entendez-vous pas parler de la dernière guerre ou du concept de »soumission« de Smotrich ? Lisez l’article qu’il a publié dans Shiloh en 2017. Tout d’abord, ce concept repose sur la suprématie juive : Mein Kampf à l’envers ».

« Mes cheveux se dressent sur la tête quand je dis cela - comme il l’a dit. J’ai appris et grandi dans la maison de survivants de l’Holocauste et ’plus jamais ça’. C’est Mein Kampf à l’envers : La suprématie juive : c’est pourquoi [Smotrich] dit : »Ma femme n’entrera pas dans une pièce avec un Arabe« . C’est ancré dans l’idéologie. Ensuite, ce à quoi il aspire - dès que possible - c’est à une grande guerre. Une guerre de Gog et Magog. Comment mettre le feu aux poudres ? Un massacre comme celui du Caveau des Patriarches [1994] ? Baruch Goldstein est un élève de ce rabbin. Ben Gvir a accroché la photo de Goldstein [dans sa maison] ».

« Voilà ce qui entre dans le processus de décision du gouvernement israélien ».

L’essentiel : une secte escathologique et ultra-rabique

