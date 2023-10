Dissolution du Haut-Karabakh : est-ce le dernier chapitre du conflit arméno-azerbaïdjanais ?

La république non reconnue du Haut-Karabakh a annoncé son auto-dissolution. Le décret a été signé par le président de cette entité Samvel Chakhramanian. "Il a été décidé de dissoudre toutes les institutions et organisations étatiques relevant de leur autorité avant le 1er janvier 2024", indique le document.

Le Haut-Karabakh est une république auto-proclamée dont l'indépendance n'a été reconnue par aucun État, y compris l'Arménie. Il est difficile de qualifier l'auto-dissolution d'une république non reconnue comme un événement qui change radicalement l'agenda international. Cependant, la situation dans la région du Caucase est en train de subir de graves changements sous nos yeux. Et leurs conséquences dépasseront certainement les limites d'un conflit ethnopolitique de longue date.

L'auto-dissolution du Karabakh signifie-t-elle la fin du conflit ? La paix tant attendue est-elle proche ? On aimerait donner à ces questions des réponses définitivement positives. Mais il y a certaines nuances qui méritent une attention particulière. Et ici, il faut revenir à la thèse de la définition du conflit comme étant arméno-azerbaïdjanais, et non du Haut-Karabakh. En plus du statut de ce dernier désormais définitivement retiré de l'ordre du jour, il y a le sujet des exclaves (formellement anciens territoires des républiques socialistes soviétiques d'Azerbaïdjan et d'Arménie, qui se sont retrouvés de facto au sein de "républiques étrangères"). Outre cela, la question de la démarcation-délimitation des frontières nationales n'a pas été résolue. Si elle était abordée, ce n'était que lors de négociations spéciales.

Et, bien sûr, le sujet du "corridor de Zanguezour" n'est pas clos, un sujet qui était "en veille" jusqu'en 2020, mais qui a été remis sur la table après le changement du statu quo militaro-politique.

Pendant ce temps, tous ces scénarios, en plus de la problématique arméno-azerbaïdjanaise proprement dite, affectent les intérêts d'autres parties. La Russie est extrêmement intéressée à la fois par le déblocage des communications de transport et par la signature d'un accord de paix avec sa médiation décisive. Mais la Turquie (qui se sent aujourd'hui bénéficiaire dans le Caucase) favorise une "logique de corridor" qui relierait non seulement le Nakhitchevan aux régions azerbaïdjanaises de l'ouest, mais aussi les deux pays turciques alliés. Bien sûr, Ankara et Bakou préféreraient un corridor qui passerait par le territoire arménien actuel, mais sans un contrôle efficace. Une telle approche non seulement ne convient pas aux autorités arméniennes, mais aussi à l'Iran, qui craint une montée du "panturquisme" le long de ses frontières.

L'agenda de l'accord de paix n'est pas non plus simple. Formellement, ni la Russie ni l'Occident n'ont de désaccords fondamentaux sur cette question. Et Moscou, et Bruxelles avec Washington soutiennent l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. Cependant, depuis le début du conflit en Ukraine, le Groupe de Minsk de l'OSCE a cessé de fonctionner, et l'interaction unique sur le dossier du Karabakh a pris fin. Maintenant, la Russie et l'Occident se voient mutuellement comme des concurrents, et dans l'accord de paix entre Bakou et Erevan comme un moyen de minimiser l'influence de l'autre dans la région du Caucase.

L'Azerbaïdjan a résolu le problème du Karabakh par la force, et non à la table des négociations. On peut trouver des milliers d'arguments en faveur de la thèse selon laquelle l'Arménie a longtemps tergiversé avec des concessions et a même simulé un processus de négociation. Mais le fait demeure que la force a prévalu. Et cela ouvre de nouveaux horizons pour de nouvelles exigences de la part de Bakou, tandis que du côté d'Erevan se forment des traumatismes dangereux, dont la guérison s'accompagne de risques élevés et d'imprévisibilité. Cela signifie qu'avec tout changement dans l'équilibre militaro-politique, il y a un risque de révision ou même de rupture du nouveau statu quo par les parties au conflit elles-mêmes ou un acteur extérieur.

