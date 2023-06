Dissolution - Le vert est vidé ?

(1/2) La routine, c’est que depuis le début du siècle, nous avons des partis d’états majors dont le rôle est de lancer des candidats puis de s’arranger dans l’entre soi en dehors de nous. Jouant de nos institutions et processus électoraux comme des virtuoses.

Un président en 2002 élu à 80% qui promettait de ne pas oublier à qui il devait sa victoire électorale, puis un autre adepte du karcher comme emblème et instrumentalisant déjà la violence et le désordre prospérant sur les conséquences des politiques sociales et de l’aménagement du territoire qu’il avait soutenues. Qui sitôt arrivé, supprimait plus de 10 000 postes de policiers et gendarmes afin de financer la remise d’impôts qu’il venait d’accorder à ses soutiens comme Bolloré tandis qu’il s’arrangeait avec son concurrent en politique politicienne, pour contourner un référendum où nous perdions entre autres notre souveraineté économique et nous nous étions opposés à 55%.

Le concurrent, adepte pour une fois dans sa vie de l’emphase « mon ennemi, c’est la finance » nous roula dans la farine, fit perdre à son parti son honneur pour longtemps et à ses amis toutes les majorités et roula à son tour sur le bas-côté en ayant eu le temps de propulser qui vous savez. Aidé lui aussi comme Sarkozy par Bolloré et tous ceux qui entre-temps avait racheté l’essentiel des médias et organes d’information.