« Docteur botox » et autres reconversions de personnalités après la politique

L'affirmation est bien connue, une autre vie existe après la politique et parfois, c'est un retour à la vie d'avant. Si certains des ex-élus, ex-parlementaires ou ex-ministres, choisissent de jouir d'une retraite très confortable. D'autres, plus jeunes, rêves de revenir dans le jeu politique et tant qu'élu. N'y voyez aucune jalousie, mais les ex-responsables politiques du monde entier reçoivent souvent des avantages que le simple citoyen considère comme des privilèges d'une noblesse d'un autre temps. D'ailleurs, comment ne pas être scandalisé lorsque l'État français endetté jusqu'au cou envisage de rogner sur les indemnités de chômage et la santé, alors que les plus nantis semblent passer entre les gouttes d'un effort qui devrait être mieux partagé.

Certes, tous les candidats aux élections vaincus par le vote citoyen ne roulent pas sur l'or, nier le talent de certains d'entre eux en politique comme dans d'autres domaines d'activités civiles serait injuste. Tous ne sont pas pourris non plus, tous n'étaient pas des godillots ou simplement des pions en communication sans talent, des ministres obligés de démissionner par la seule volonté du président de la République, tous des incapables. Oui, il y a aussi parmi la classe politique des crapules qui ont profité du système. Gagner beaucoup d'argent honnêtement n'est pas un délit. En même temps, il faut se garder de mettre tout le monde dans le même panier doré de marque Rothschild.

Ceci étant dit, la liste de seulement quelques exemples ci-dessous, n'est absolument pas exhaustive et mérite sûrement un enrichissement grâce à votre aimable contribution.

Commençons par Olivier Véran qui ne laissera sans doute pas une trace indélébile en tant qu'ancien porte-parole et ancien ministre de la Santé. Le neurologue Véran va dorénavant exercer son talent à la Clinique des Champs-Élysées à Paris. Sa décision d'aller dans une clinique "spécialisée en médecine et chirurgie esthétiques" a créé la surprise. Mais Véran ne pratiquera pas d'interventions de chirurgie esthétique. "Je ne toucherai ni au pénis, ni aux fesses, et je serai très loin des implants mammaires". Peut-être pourra-t-il conseiller la première dame...

Arnaud Montebourg , ancien ministre de l'Économie qui peut-être caresse secrètement son rêve de devenir un jour lointain président de la République. Après son échec à l’investiture socialiste à l’élection présidentielle de 2017, Montebourg a fondé « Bleu, Blanc, Ruche » , une entreprise qui produit du miel 100 % français et s'occupe du repeuplement des abeilles. "Montebourg a gagné le prix de l'environnement au salon « Made in France » 2021. Nous le reverrons certainement un jour sur une télé, vanter la qualité de son miel, sans arrière-pensées politiques, bien sûr.

Sanna Marin , surnommée "la danseuse" après une dénonciation de sa participation à une soirée animée et arrosée avec quelques amis, était la plus jeune Premier ministre du monde (34 ans) lorsqu'elle a accédé au sommet du pouvoir finlandais en 2019. Après avoir perdu les élections en 2023, elle rejoint "l'Institute for Global Change de l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, un groupe de réflexion politique basé à Londres". Elle a également signé avec une agence américaine de divertissement et de talent". La jolie et talentueuse Sanna Marin ne cache pas son intention de revenir en politique.

Barack Obama grâce à des interventions lucratives, encaisse Jusqu'à 370 000 euros par discours. Son livre « A Promised Land », devenu un best-seller, lui a rapporté plusieurs millions de dollars. Sans oublier sa société de production cinématographique qui produit du contenu pour Netflix, ainsi que sa pension annuelle en tant qu'ancien président de 200 000 €.

Nicolas Sarkozy, bien loin de Barack Obama avec ses conférences à 100 000 euros, l'ancien Président de la République française disposerait d'un patrimoine de plusieurs millions d'euros. Sa retraite pour l'ensemble de ses anciens mandats serait de 17000 euros. L'écrivain, dont est si fière Carla Bruni, a vendu son livre « Le temps des tempêtes » paru en juillet 2020, à 250 000 exemplaires, ce qui lui rapporte entre 400.000 et 600.000 euros de droits d’auteur. Toujours sous la menace de recevoir un bracelet d'or électronique pour l'ensemble de son œuvre hors normes, le politicien, ami et conseiller d'Emmanuel Macron, considéré longtemps comme l'éminence grise de LR et aujourd'hui regardé comme un traître dans son propre camp.

L’ancien chancelier allemand Gerhard Schröder a gagné beaucoup d'argent en poussant les "intérêts énergétiques russes". Il a entretenu et entretien peut-être encore des relations étroites avec Vladimir Poutine. Sans surprise, "Schröder a rejoint le comité des actionnaires du groupe russe. société contrôlée Nord Stream, pour environ 250 000 € par an. À partir de 2017, il a présidé le conseil d’administration de la compagnie pétrolière russe Rosneft jusqu’à sa démission en mai 2022 après que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine".

Pour terminer, peut-être verserez-vous une petite larme pour Benoît Hamon, l'un des frondeurs fossoyeurs du PS. Benoît Hamon annonce en septembre 2021 qu'il quitte la vie politique pour devenir directeur général d'une ONG de soutien aux migrants, Singa Global. Cependant, il garde quand même un pied en politique, puisqu'il reste conseiller régional en Île-de-France. Et puis, va, sortez ou pas vos mouchoirs en papier pour Cécile Duflot en souvenir de sa robe à fleurs qui avait fait sensation à l'Assemblée Nationale. Cécile Duflot, aujourd'hui directrice générale d'Oxfam France, ne sait pas ce qu'elle fera demain, mais elle doit avoir sa petite idée sur ce sujet...

Comme vous le voyez, les personnalités politiques connues ne s'écrasent jamais tout à fait, elles savent rebondir pour se caser bien au chaud pendant la durée de leur traversée du dessert. Chez eux, la patience est un don qu'ils cultivent dans l'attente d'un possible retour. Celui qui a goûté à la politique n'y renonce jamais tout à fait.