Droite ou Gauche ?

Il était jusqu'à maintenant possible de se définir "de droite ou de gauche" par rapport à sa vision du rapport Capital/Travail. Qu'en est-il de nos jours ?

Si l'on considère les marqueurs définissant un "camp" lors des diverses élections en France et presque partout ailleurs, la dualité Capital/Travail n'est que très marginalement évoquée bien que l'omnipotence des forces matérielles soit prégnante. En remplacement, l'acceptation ou le refus de l'Interruption volontaire de grossesse (IVG), le gay friendly, la mise en avant du mariage pour tous, permettent de délimiter clairement ennemis et amis.du progrès.

Pourtant, avec le délitement de toutes les transcendances, de toutes les idéologies (le Libéralisme, malgré son nom, étant la plus contraignante de toutes),il ne reste plus comme levier de puissance, comme levier de pouvoir, que l'argent accumulé jusqu'à des hauteurs inaccessibles dans le passé. Les forces politiques noyées dans des démocraties d'opinion se cantonnent au rôle d'assistante sociale multi-usage sans plus se préoccuper de la justice sociale : les plus aptes prospèrent naturellement.

Les nouveaux critères pour établir la bien-pensance sont tous liés au sexe. Permettont-ils d'accéder à une nouvelle société plus sobre, plus raisonnable, indispensable pour la survie de l'espèce humaine ?

Le seul talent que l'on doit reconnaïtre aux nantis, c'est d'avoir su faire accepter leur tutelle sur la multitude afin qu'elle contribue à leur richesse. Les masses populaires doivent enrichir quelques uns par leur travail, il est donc impératif qu'elles soient soumises et laborieuses. Il faut trouver un moyen nouveau pour les pacifier, les anciens n'ayant pu permettre de vaincre qu'avec difficulté, ils devenaient inutilisables. Toute la gamme des passions stériles : les jeux du stade, la consommation névrotique de tout et de n'importe quoi, les substances illicites, les ivresses sexuelles...fut rangée aux accessoires (utiles mais surrannés).

Le sentiment que l'on peut avoir vis-à-vis de l'IVG, par exemple, n'est pas du domaine politique mais moral : une femme accepte-t-elle ou pas de se livrer à un acte chirurgical permettant de supprimer ce qu'il faut bien appeler une vie ? Il n'apparient à personne d'autre que la femme concernée de donner une réponse.

Cependant, vous serez un bien pensant pour l'une des réponses et aux côtés des monstres fascisants pour l'autre.

Pourquoi faire basculer une décision morale, individuelle donc, dans le champ politique de nature éminemment collective ?

Les Femmes peuplent toutes les classes sociales, des plus miséreuses aux plus prestigieuses, défendre "les Femmes" c'est défendre toutes les femmes mais aussi toutes les classes sociales. Si une même cause les unit, la "lutte des classes" n'a plus aucun sens ou du moins devient subsidiaire : les combats se déroulent sous une autre bannière.

Au sein d'un couple qui se morfond dans la misère, seule la femme reste exploitée, l'homme n'est plus qu'un imbécile qui n'a pas su exploiter sa condition de mâle.