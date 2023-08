Du grand dépérissement au « grand remplacement »

@Mélusine ou la Robe de Saphir.

On mange ce qu’on veut . On se soigne comme on veut. On voyage où et quand on veut , et même en avion si il le faut . On parle de ce qu’on veut avec qui veut, et on a le droit au scepticisme.

Pour moi ceci n’est pas négociable.

La liberté est notre meilleure protection, ne l’oubliez jamais Mélusine. La liberté ! J’a très peur de la tyrannie qui se met en place depuis Davos, au nom du réchauffement climatique ! Les voies de l’enfer sont toujours pavées des meilleures intentions.