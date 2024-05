E. Macron, champion d’escalade !

(Notre correspondant de guerre a pu assister à une réunion secrète américano-anglo-germano-française.)

- Alors ça y est ? Nous sommes tous d'accord pour autoriser les tirs de missiles sur le sol russe, sous conditions que les cibles soient uniquement les bases militaires à l'origine des bombardements ?



- Oui.



- Mmmoui...



- (L'envoyé étasunien) Oui et non. Vous les Européens, OK, faites le job, mais nous on est bloqués jusqu'aux élections.



- Bon, mais une question se pose : quel missile va être tiré en premier... l'ATACMS, le Taurus, le Storm Shadow ou le Scalp français ?



- (L'Allemand) Le Taurus, c'est un peu délicat compte tenu de notre passé... un missile allemand qui frapperait le sol russe... le symbole serait terrible, aussi bien dans l'opinion publique russe que chez nous.



- (Le Français) Admettons. Alors, « messieurs les Anglais, tirez les premiers », comme disait l'autre, donc : à vous l'honneur !



- (L'Anglais) But... Poutine a été clair avec notre ambassadeur : il a menacé de frapper nos intérêts « en Ukraine et au-delà » ! En clair : n'importe où dans le monde... Je verrais plutôt un missile Scalp.



- Ben voyons ! C'est un peu facile d'envoyer les autres au charbon, surtout après tout ce que vous avez fait...... Bon, c'est vrai que mon patron est chaud bouillant pour se la jouer Churchill, mais quand même, on n'a qu'un seul porte-avion nucléaire, ça m'embêterait qu'il se prenne un missile Kinjal en représailles !



- Poutine n'ira pas jusque là, on a franchi successivement toutes les supposées « lignes rouges » sans qu'il réagisse trop.



- Oui, mais là, ça met en jeu la doctrine nucléaire russe, l'intégrité du territoire... Il sera obligé de réagir.



- Non puisque c'est Kiev qui décide des cibles et qui tire !



- Ah ! Ah ! Toi, tu regardes trop la télé !



- De toute façon, Poutine sait déjà qu'on aide à la formation, à l'acquisition et au guidage des missiles... Même les gens commencent à comprendre.



- A qui la faute ! Vos généraux allemands sont trop bavards, et sur des téléphones non sécurisés ! Amateurs, va... Heureusement que nos médias ne creusent pas trop et que la Russie fait semblant de ne pas le voir.



- Jusque là...



- (L'Anglais) Je comprends que vous ayez un peu « les foies, la pétoche » - c'est comme ça que vous dites ? - mais j'ai une idée : si on tirait tous les quatre ensemble, sur la même cible, en même temps ?



- No, I said ! Pas l'ATACMS ! Pas l'Otan ! Juste the fucking UE !



- Ok, ok. Donc, seulement trois missiles ensemble sur la même base russe : solidarité, puissance, unité ! Un symbole fort avant les élections européennes, non ?



- Un peu trop fort, peut-être... Les sondages sont déjà très mauvais.



- On voit ça avec les présidents et on en reparle ?



- (l'Anglais) Si ton patron ne joue pas cavalier seul ! Au lieu d'une trêve olympique, il risque une guerre olympique !



- Merci l'humour anglais, mais si c'est le cas, on vous invitera, ce serait dommage que vous ratiez la fête ! Les Kinjal, vous les arrêterez pas comme les V1...



- Par contre, votre flotte n'aura plus besoin de se saborder.



- Ah ! Ah ! Mdr...



- (L'Allemand, au Français) Halte au feu, la mésentente cordiale ! Et vous, les Français, vous allez vraiment inviter Zélensky aux commémorations du débarquement ? Parce que l'Ukraine de l'Ouest n'était pas vraiment du côté des alliés, si je me souviens bien... Bon, ça vous regarde, je m'en vais avant que l'amitié franco-allemande ne soit fragilisée.



- (en aparté, l'Anglais au Français) Les Allemands plaisantent, maintenant ? On aurait dû rester dans l'UE !