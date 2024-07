E. Macron , en même temps chef désarmé ?

Notre reporter a pu interviewer le président Macron, après son annonce de dissolution mais avant le deuxième tour des législatives.

- M. le président, ne regrettez-vous pas la dissolution de l’Assemblée nationale ?



- Pas du tout, au contraire : d’une part je les avais assez vus, ces députés, et surtout, c’est dans le chaos que mon talent naturel donnera sa pleine mesure.



- Vous avez parlé d'un risque de guerre civile…



- Qui se rajoutera à la guerre que j’envisage contre la Russie, ne l’oublions pas ! Le tout pendant les Jeux Olympiques à Paris, avec 15 millions de touristes ! Formidable, non ? Je serai presque déçu si ça se passe bien.



- Justement…



- Tous mes prédécesseurs étaient des petits bras.



- F. Hollande, N. Sarkozy ?



- Mais non, voyons ! je parle de De Gaulle, Louis XIV, ces grands hommes qui n’ont eu à gérer que des conflits extérieurs, alors que demain, je devrai faire face en plus à une guerre civile ! Je serai le capitaine dans la tempête avec un équipage qui se mutine ! Je serai l’œil du cyclone, l’ultime recours nucléaire dans le chaos généralisé ! C’est assez grisant. J’ai créé le chaos afin que les Français cessent de s’inquiéter pour de petites choses comme le chômage, la désindustrialisation, le coût de l’énergie et toutes ces contingences quotidiennes.



- Et si d’aventure le RN n’obtenait pas la majorité absolue ?



- On retomberait dans la politique politicienne, avec un gouvernement d’union nationale, laissant la gestion du pays à d’ennuyeux technocrates. Un quotidien assez terne – hormis peut-être l’Ukraine. À ce propos... Je ne veux pas paraître immodeste, mais ma doctrine du « en même temps » semble se répandre dans le monde entier ! Un nouveau succès de ma diplomatie.



- Comment ça ?



- Russie et Ukraine sont en guerre, et en même temps ne se déclarent pas la guerre ! Les USA et l’UE appliquent des sanctions économiques contre la Russie, et en même temps se gavent de pétrole et d’engrais russes. Et tout récemment, suite à la visite de Viktor Orban à Kiev puis à Moscou, selon la Russie il représentait l’UE en tant que président, et en même temps ne la représente pas du tout selon von der Leyen, Josep Borrell et les USA ! Ma doctrine fait florès dans le monde entier.



- Étonnant ! Comment voyez-vous l’avenir ?



- Une modification de la Constitution française s’impose, afin que je puisse être président de la France et en même temps de l’Union européenne.



- Naturellement.



- En attendant que le poste de secrétaire général de l’ONU soit transformé en président du monde !

(Nota : il semble que nous ayons été victimes d’un « fake », une fausse interview du président Macron. Il était surprenant qu’un pigiste puisse avoir accès au président, même dévalorisé par la dissolution de l’Assemblée… Nous présentons nos excuses à nos lecteurs.)

Si Internet était une pièce de monnaie, il y aurait côté face la propagande officielle, côté pile les fausses nouvelles et, quelque part sur la tranche, finement gravée et presque illisible - la vérité !