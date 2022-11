E. Macron : un chef d’Etat pas si « en même temps » que cela…

Réflexion sur l’exercice du pouvoir

Si l’on regarde la France d’un certain point de vue, tout paraît aller « à vau-l’eau » : insécurité, adeptes des Salafistes et autres Frères musulmans qui font ce qu’ils veulent, trafic de drogue et violence partout, gens qui ont du mal à trouver à se soigner, à se loger, à se chauffer, à faire leurs courses, à faire enseigner correctement leurs enfants, à qui le droit est par ailleurs donné de changer de sexe avant même d’être en état de savoir lire et écrire … etc…etc… .

Sans compter les incohérences que certains voient dans les discours du président de la République ( dans le « en même temps » - , dans les positions qui changent sur les mêmes sujets … - le en même temps, mais … décalé dans le temps- ). Plus les décisions qui défient - pour le profane - la logique ou le bon sens. Plus certains comportements du chef de l’Etat qui choquent et paraissent peu adaptés aux fonctions ( familiarités diverses, langage parfois très ordinaire, photos surprenantes avec des jeunes gens incomplètement habillés, etc …). Plus …

Mais sous un autre rapport, on doit constater que ceux qui ont mis en orbite E. Macron ont eu « le nez creux » (1).

Car ce dernier, une fois aux affaires (dans une succession de fonctions auprès du président Hollande, puis lui même comme président de la République), a été d’une efficacité parfaite et … redoutable.

Dans ce qu’il avait à faire (2) . Savoir :

1/ Permettre aux affaires de se faire et aux affairistes de gagner de l’argent. Et, à ces fins, cantonner l’Etat dans un rôle de facilitateur desdites affaires .

2/ Tenir en respect les « masses populaires » (qui sont victimes à différents degrés des conséquences de ce buisines déréglementé).

A.

Le résultat des interventions d’E. Macron depuis qu’il occupe des postes dans l’appareil de l’Etat ( une douzaine d’années) se solde par la conclusion de belles affaires. (- vente d’Alstom à des détenteurs de capitaux américains. - Les industriels du médicament ont récemment encaissé des milliards, …). Les objectifs inscrits dans la mécanique « européenne » ( qui est faite pour cela) ont sans cesse été traduits en actes ( suppression de lits dans les hôpitaux, suppression de l’ENA et de certains corps de fonctionnaires, accueil de populations étrangères, réforme des retraites, … ) . La soumission directe (comme celle découlant des traités « européens ») aux Etats-Unis d’Amérique (3) a été confortée / aggravée (En allant même jusqu’à s’en prendre à la Russie, fût-ce au détriment de la population française). Et ce, parmi de multiples autres exemples.

B.

Par ailleurs, le peuple ( au sens de « populace », gens « qui ne sont rien ») (4) a été neutralisé (5) avec un succès certain .

a) Par l’usage de la manipulation.

La manipulation c’est ce qui est pratiqué par les dirigeants des Etats « démocratiques » pour maîtriser les gens sans qu’il y ait besoin de recourir à la force ou à la violence.

On ne se rend souvent pas compte qu'on est manipulé, puisque précisément, la manipulation exploite les tendances et les faiblesses de l’esprit humain. Mais si l’on consulte les ouvrages des spécialistes de la communication et de la manipulation, on constate que toutes les techniques de manipulation ont été et sont utilisées par E. Macron, ses équipes, et, bien sûr, les médias principaux.

b) Par la mise en place d’un système de sanctions. Cas des soignants non vaccinés qui ont été et sont toujours privés de travailler. Cas des « Gilets Jaunes » qui (outre qu’ils ont été présentés comme des factieux au titre des techniques de manipulation) ont été soumis à un traitement à portée dissuasive puisque portant atteinte à l’intégrité corporelle. Et qui demain, si de mêmes braves gens avaient malgré tout la tentation de recommencer à bloquer les routes, seraient exposés à des amendes forfaitaires délictuelles (6) dont le montant et le mode de délivrance ont nécessairement la vertu d’aider à ne pas succomber à ladite tentation.

c) Par l’usage de technologies permettant techniquement le contrôle - à tout moment et en tous lieux - (comme, entre autres, le téléphone portable utilisé pour la présentation du « passe vaccinal ») de la population. Et facilitant l’obtention de l’obéissance et le déclenchement instantané et automatique de sanctions ( pas de « passe » = pas de …)

Ainsi, ce qui devait être fait (du point de vue des affaires et de l’encadrement de la « populace ») a été fait.

Reste l’avenir. Qui invite l’observateur à poser les questions qui viennent nécessairement à l’esprit.

Ceux qui ont mis la main sur E. Macron il y a une douzaine d’années, trouveront-ils pour la suite un « syndic » aussi efficace ? Qui leur donnera pareillement des garanties (psychologie, trajectoire), puis des satisfactions équivalentes ?

Quant au peuple, sera-t-il dans un tel état qu’il aura le ressort de vouloir mettre un terme – au moins pour un peu de temps- à la gouvernance de fait des financiers (7) ? Un personnage d’exception surgira-t-il comme jadis, pour servir de catalyseur et de « leader » ?

Marcel-M. MONIN

m. de conf. hon. des universités.

(1) Etant entendu que prendre un banquier pour le mettre à la tête d’un Etat ou de tout autre institution, permet de prédire l’avenir de l’institution. Comme on pourrait prédire l’avenir d’un couvent, si ( la comparaison est un peu osée) l’on donnait les fonctions de père supérieur ou de directeur de conscience à un proxénète.

(2) Dans la logique de ce qui a toujours été fait - sauf cours laps de temps - . Et par l’habituel usage perverti du caractère « représentatif » du mandat conféré par l’élection. Perverti, car il y a une marge entre la faculté de décider sans avoir à retourner consulter les électeurs, et la mise de son mandat au service d’intérêts particuliers pouvant aller à l’encontre de l’intérêt général ( = de tout le monde, gens modestes et pauvres compris ).

(3) Pays dont les dirigeants pensent, eux, à leurs intérêts, savent utiliser les autres, sans état d’âme. On a peut- être une illustration supplémentaire de ce réalisme avec le dirigeant ukrainien Zélensky. Qui, dans l’incident du missile tombé en Pologne, continue à faire du zèle, mais sans en référer. Et est peut-être en passe d’apprendre à ses dépens, ce que l’on entend dans les beaux quartiers … et probablement à Washington : « le problème de nos gens, c’est d’oublier qu’ils le sont » .

(4) Le peuple, c’est à dire concrètement, ces gens qui à la fois, sont méprisés par la sphère politico-financière mais aussi qui sont redoutés par elle. Et sur lesquels on fait taper ou l’ on fait tirer quand on estime nécessaire de les calmer.

(5) Avec l’aimable collaboration des « opposants statutaires » :

- Le « Rassemblement national », qui a récupéré une clientèle de gens modestes, donc en réalité des « clients » naturels de la CGT ou du PC. Ces « rouges » qui revendiquent un minimum de niveau de vie et de justice, en commençant par la justice fiscale. Qui, ce faisant, menacent de coûter de l’argent à ceux qui en ont et qui veulent le garder au sein, précisément, des organisations de « droite »,

- L’alliance électorale « Nupes », qui, au lieu de rassembler les mêmes ouvriers et employés, se préoccupe de sauver des postes de parlementaires en allant chercher des voix sur la base d’un discours sociétal d’un genre nouveau (communautarisme et écologie, militants et quelque fois dogmatiques).

(6) Projet de loi « d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » actuellement débattu.

(7) Un peu, comme jadis, il a été mis fin à la gouvernance des propriétaires fonciers (1789), ou à celle des « propriétaires des moyens de production » ( analyses de Marx / Russie en 1917).

Etant entendu que l’histoire enseigne que la domination de ces derniers a toujours repris le dessus. ( V. en France, sans remonter bien loin, le « détricotage » - en voie d’achèvement- des réformes nées du programme du CNR). Ce qui est en réalité dans l’ordre des choses. Puisque ce ne sont évidemment pas les gens qui n’ont pas d’argent qui peuvent payer les campagnes électorales, devenir propriétaires des moyens d’information et de manipulation, ou qui ont la possibilité de séduire ou de corrompre.