Échec total pour la tournée africaine de Macron

À l’issue d’une tournée de diplomatique en Afrique, Emmanuel Macron s’est rendu début Mars en République Démocratique du Congo.

Cette visite s’est clôturée par une conférence de presse le samedi 4 mars, lors de laquelle lui et son homologue congolais, Félix Tshisesked, ont échangé devant un parterre de journalistes.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils n’ont pas mâché leurs mots, notamment le Président Congolais.

[…]

🇨🇩🥊🇫🇷Macron had a row with Felix Tshisekedi, President of Congo, when the latter decided to remind his French colleague of his country's involvement in the 1994 genocide.



This is yet another example of the real bull-politics of the EU countries that Medvedev spoke about. pic.twitter.com/zypOzXFK3Y

— Hawkeye1812 (@Hawkeye1745) March 5, 2023