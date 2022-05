Ecologie nationale ou européenne ?

Ancrer l'écologie politique avec l'Europe dans le cadre de l'union Européenne et dans une intégration mondiale de cette dernière est une erreur funeste pour le mouvement écologique. Les abandons de souveraineté successifs de la France ces dernières années n’entraînent pas d'amélioration de l'environnement. Rappelons que la souveraineté Francaise se définit par le contenu de notre constitution, propriété de l'ensemble des citoyens.

UNE CONSTRUCTION NON DURABLE .

L'Europe (UE) est par nature une construction anti-écologique, elle s'est formée dans les années 1950 sous l'influence des marchands, désireux de créer un libre marché avec un commerce multidirectionnel.

Cette construction possible dans un contexte d'abondance énergétique sans limite va devenir obsolète.

Faire circuler des camions, des trains, des avions, des personnes pour transporter des produits entre l'Est, l'ouest, le nord, le sud pour des productions pouvant etre relocalisées est un gouffre énergétique et avec des ressources contraintes dans les prochaines années, cela deviendra difficile.

Rappelons que nous devrons diminuer par deux notre consommation énergétique d'ici 2050 et la remplacer par des énergies renouvelables.

Pierre Rabhi s'amusait jadis de cette anecdote d'un camion hollandais de tomates descendant vers le sud et d'un autre espagnol avec la même cargaison montant vers le nord et ayant un accident à Lyon où on peut aussi cultiver des tomates !!

Le commerce en général en terme d'empreinte écologique devrait être limité à ce que l'on ne sait pas ou ne peut pas produire.

L'écologie politique devrait viser en priorité l'autonomie dans tous les domaines et cela est incompatible avec les règles européennes qui obligent à respecter le marché unique. Par exemple, si on veut interdire le glyphosate ou les pesticides en France, il faut aussi interdire l'importation de produits en contenant ou cultivés avec, car ils sont moins chers et vont entrer en concurrence déloyale avec des produits bios, or cela est contraire aux règles du marché unique.

Des secteurs entiers de l'économie ont disparu, le textile, l'habillement, l'électroménager, les produits informatiques, électroniques, sacrifiés par la concurrence sauvage Européenne voire mondiale quand l'UE signe des accords de libre échange. La concentration Européenne fait disparaître l'agriculture paysanne et l'artisanat. Le déficit extérieur de la France est de plus de 80 milliards d'euros par an, endettant le pays sans fin.

QUELLE SOUVERAINETE ?

Le parti pris européiste et mondialiste du candidat vert, explique sa déroute aux élections nationales, par contre de bons scores locaux confirment que l'écologie est liée à la souveraineté locale. La pensée écologique doit réfléchir à quel niveau d'autonomie on devrait atteindre en 2050 avec une contrainte énergétique forte et une sobriété de fait subie ou acceptée. Cela passe par une réappropriation de la souveraineté nationale, puis locale au niveau le plus adapté.

Le clan Européiste et mondialiste actuellement au pouvoir est une catastrophe pour la qualité de l'environnement. Les injections géniques expérimentales nommées « vaccins » à base de nanoparticules décidées au niveau supranational sont une pollution de plus pour la santé des citoyens Francais. Le maintien des pesticides, des OGM en agriculture, des produits chimiques et perturbateurs endocriniens dans tous les domaines et agréés au niveau supranational montrent qu'il est temps de reprendre en main notre souveraineté écologique.