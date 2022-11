Écoterrorisme ou vandalisme : Telle est la question ?

je ne crois pas que ces gens soient écologistes. Ils utilisent ce mantra écolo pour habiller leurs activismes politiques. Ils sont les idiots utiles de l’extrême droite. C’est un peu comme les « Ras du Front » et « antiFafs » qui utilisaiient l’antiracisme pour sensément se battre contre le Front national. Or que constate t’on, que La famille le Pen ou affiliés n’ont jamais cessé de grandir à la suite de leurs actions au fil des années.

ce sont des activistes qui s’emmerdent et rêvent de Buzzs médiatiques et autres clics informatiques. Ils rêvent d’être invités dans les émissions d’Hanouna et consorts.

des écologistes auraient défini des actions bien plus symboliques (les sports mécaniques et autres compétitions débiles, les gabegies sportives etc etc les transports énergétivores ) sans oublier des actions plus construites collectivement pour la défense de la biodiversité.