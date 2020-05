Ecrire pendant le confinement

Justifié ou pas et quelles qu’en aient pu être les modalités, le grand confinement de 2020 aura durablement marqué les esprits et chamboulé nos modes de vie. Comme en témoigne le petit livre que vient de publier Le Scorpion brun

La pandémie du Covid 19 a conduit la moitié de l'humanité à être confinée pendant des semaines. Ce confinement sanitaire a contraint le plus souvent la population à rester chez elle et à ne sortir qu’exceptionnellement.

En France, comme ailleurs, se sont côtoyés le meilleur et le pire. Cette période difficile a été un grand moment de prise de conscience massive des carences institutionnelles. Bientôt viendra le temps de la colère et de la mobilisation pour bâtir une nouvelle société.

Il aura été l’occasion de réfléchir et permis à certains et certaines de rédiger les textes les plus divers. Jean-François Chalot en a profité pour rappeler que les associations d’aide aux plus démunis n’ont pas cessé leur action rendue d’autant plus nécessaire que le confinement met d’abord en péril les plus défavorisés de nos concitoyens.

Ce livre collectif rend compte de la manière dont les contributeurs ont vécu ce moment difficile, faisant part de leurs réflexions et de leur vision de l’avenir. La parole est donnée à des acteurs de terrain et même à des mères de famille condamnées à faire la classe à leurs enfants. J.F. Chalot a aussi sollicité des poètes, des dessinateurs militants (Nagy) et surtout un bloggeur qui ne manque pas d’humour pour commenter la pandémie (C.Nabum qui publie régulièrement sur Avox). Ils ont ainsi été une quinzaine de personnes à collaborer à ce petit livre de circonstance qu’on lira d’autant plus facilement que la plupart des contributions sont courtes, hormis quelques entretiens avec des responsables d’organismes d’entraide.

À lire avant et après le 11 mai.

Jean MOUROT

Confinés !

Jean-François Chalot et alii

Le Scorpion brun 2020

10 €-En vente sur thebookedition.com

ou chez jeanfrancoischalot@orange.fr