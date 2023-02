« Éducation positive, inclusion scolaire, Hauts Potentiels : LES NOUVEAUX MYTHES » partie 4/4

Les personnes se prétendant HPI - HPE poussent comme des champignons ces derniers temps. Tous ces sigles qui sont apparus spontanément depuis une ou deux décennies et dont tout le monde entend parler comme d'une évidence révélée par l'avancée du neuroscience font partie d'un phénomène sociologique fascinant. Le plus fascinant est que personne ne semble les remettre en question.

Intervieweuse : Qu'entendez-vous par jouissance ?

J'entends pas jouissance, le fait de disposer librement. Pour prendre une autre image, une personne handicapée, selon son handicap, ne pourra pas nager dans les couloirs prévus pour les nageurs dans une piscine municipale. Même le couloir pour les personnes lentes ne sera pas assez lent pour elle. Elle ne pourra pas jouir de cette piscine de la même façon que les autres. Elle ne pourra avoir si je puis dire, le plaisir de faire partie du balaie des nageurs allant et venant dans ce couloir. Elle devra jouir de la piscine autrement. On devra par exemple lui aménager un coin dans cette piscine, ou des horaires spécifiques. Avec l'enfant souffrant d'un lourd handicap au sein d'une classe ordinaire, c'est comme si on projetait ce enfant handicapé dans un couloir où des habitués nagent. Franchement, étant mauvais nageur, je me suis déjà trompé de couloir et croyez-moi, vous comprenez vite fait que vous ne pouvez pas rester dans ce couloir. Aujourd'hui, on veut éviter les catégorisations, les classements... et compagnie... Je veux bien, mais alors allez demander à tous ces mordus de natation de ralentir leur nage pour inclure une personne handicapée dans leur couloir et voyez si c'est possible. Pour ma part je ne le crois pas. Et je ne pense pas qu'il faille leur faire non plus un procès en inhumanité. Je ne fais que parler de la réalité, même si elle déplaît. Mais on préfère les mythes aujourd'hui. N'est-ce pas ?

Intervieweuse : D'accord. J'ai bien compris votre propos. Et enfin votre 3ème mythe ? Les personnes à Hauts Potentiels ?

Oui les HPI - HPE qui poussent comme des champignons ces derniers temps. Je suis fasciné par tous ces sigles qui sont apparus spontanément depuis une ou deux décennies et dont tout le monde entend parler comme d'une évidence révélée par l'avancée des neurosciences. Le sigle TDAH (Trouble du Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité) en est aussi le parfait exemple. On va bientôt nous dire qu'un enfant sur cinq est atteint d'un TDAH sans que l'on se pose plus de questions. Moi je me pose beaucoup de questions voyez-vous, et j'invite mes lecteurs en s'en poser aussi. Et d'ailleurs j'ai bien envie d'attiser leur curiosité en ne révélant pas ici pourquoi je considère le phénomène HP mais aussi du TDAH comme des mythes. Vous m'autoriserez ce petit teasing pour finir l'entretien ?

