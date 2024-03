Education sexuelle à l’école : Attention danger !

Ces parents seraient-ils dépassés, has been, au point qu'il faudrait aussi les suppléer pour l'éducation sexuelle de leurs enfants ? Ils pointent pourtant le contenu de ces séances d'éducation à la sexualité dispensées dans certaines écoles primaires, leurs enfants étant parfois "en état de choc".

Lorsque l'école enseigne "dans le détail" aujourd'hui la sexualité aux plus jeunes, on peut se demander si elle est bien dans son rôle. Désormais chargée de résoudre les comportements de toute-puissance des plus désinvoltes sans y parvenir, elle s'impose également comme l'instructrice sexuelle, la formatrice, de cette jeunesse pour laquelle on se demande où sont passés les parents.

Mai 68, l'évolution des moeurs, ou que sais-je encore, est passé par là, et n'a pas grand chose à faire de la censure bienveillante que certains parents inquiets voudraient instaurer pour leur enfant. " Il faut désormais considérer l'enfant comme une personne " disait Françoise Dolto , et certains ajouteraient même : " comme un adulte à qui il faut demander l'avis sur tout ", et à qui il faut tout dire. Pour quelles raisons ? Par respect et considération pour la personne qu'il est voyons ! Mais ce besoin ou cette nécessité de considérer l'enfant, doit-il conduire à ce que l'enfant ne soit plus à sa place d'enfant ? Dans ma clinique quotidienne, je vois des parents désemparés, ne sachant plus comment se faire respecter : " Il a traité son père de salaud, et moi d'enfoirée a pu dire une mère avec un pincement au coeur. Il fouille régulièrement dans notre téléphone, débarque dans notre chambre, veut tout savoir sur tout. Il n'accepte pas qu'on le tienne à l'écart. Il dit qu'il ne voit pas pourquoi nous aurions plus droit que lui de faire ceci ou cela... " Eh oui, il fait bien mal de constater ce manque de respect de la part d'un enfant qui pense avoir les mêmes droits que l'adulte et être son égal.

L'enfant sera-t-il raisonnable comme ses parents l'espèrent, pour arrêter de scroller et scroller encore au lieu de travailler réellement à combler ses lacunes abyssales en orthographe ? Nous savons que le temps moyen d'utilisation du téléphone par les jeunes excède souvent plusieurs heures par jour. Sauront-ils par exemple résister à la curiosité d'accéder à des contenus pornographiques qui pourront devenir addictifs, et les plonger précocement dans un univers dont ils n'ont pas tous les codes ? En Lot-et-Garonne, un ado de 14 ans a par exemple été interpellé le 16/03/24 pour le viol d’une septuagénaire. Il aurait reconnu avoir forcé cette dame de 70 ans à lui faire une fellation sous la menace d’une arme blanche. Ce jeune homme qui selon ses dires consommait plus de 2 heures de pornographie par jour, a complètement perdu la tête. La pornographie était devenue une telle obsession, qu'il a acté dans la réalité ce qu'il voyait en boucle sur internet depuis des mois.

L'enfant 2.0 est celui à qui l'on ne doit plus rien interdire. Il est au centre de tout. L'école lui demande par exemple ce qu'il veut apprendre, et s'arrange pour éviter de lui mettre des appréciations trop sévères en cas de mauvais comportement. Oui, l' école permissive et positive , permet aux plus laxistes et perturbateurs de décrocher le précieux sésame à tous les coups. Quant aux parents, ils sont aussi enjoints de devenir des parents positifs . Aucun parent n'ose aujourd'hui aller à "l'affrontement" en interdisant une tablette ou un téléphone pour lequel il paie pourtant un abonnement. On se contente de répéter à l'enfant qu'il faudrait être raisonnable ; on essaie de négocier avec lui, de lui faire confiance, tout en sachant que ce dernier est exposé à des contenus sexualisés ou répréhensibles sur les réseaux sociaux.

Respecter le développement de l'enfant

Du respect, parlons-en donc. On n'oublie trop rapidement que le développement de l'enfant se fait par étapes et qu'il comprend plusieurs domaines parmi lesquels le développement psychosexuel. Nous pouvons citer d'autres domaines comme la motricite globale/fine, l'autonomie, le langage, les cognitions, la socialisation, pour expliquer que le développement s'opère par étapes dans chacun de ces domaines. Ainsi, nous savons par exemple que dans l'important domaine du langage, l'enfant neurotypique prononce son premier mot à l'âge de 1 an parce qu'il n'a tout simplement pas la maturité cérébrale pour y parvenir avant. Si l'on prend le domaine de développement psychosexuel, on sait qu'exposer l'enfant précocement à une sexualité exogène via du contenu pornographique ou un environnement excitant (par ex : une éducation détaillée à la sexualité à l'école), pourra littéralement déborder son psychisme, qui devra faire avec toutes ces sensations qu'il pourrait ne pas parvenir à juguler.

Le psychisme immature du jeune violeur de 14 ans n'était assurément pas en mesure de traiter toute cette excitation, parce que, pareillement au premier mot qui ne peut se former et être prononcé correctement avant l'âge de 1 an dans le domaine du langage, son psychisme immature n'était pas prêt à gérer cette surexcitation exogène dans le domaine de développement psychosexuel. Sans aller jusqu'au viol, certains jeunes peuvent aussi par exemple devenir très agressifs.

Il ne s'agit pas bien sûr de nier que l'enfant a une une sexualité tel que Sigmund Freud nous l'a expliqué, mais il faut comprendre que l'enfant que l'on vient bouleverser dans son développement psychosexuel en l'exposant à un enseignement comme cela peut être fait par l'école, en est bien souvent à l'étape d'une excitation endogène. Nous le savons, la sexualité exogène est jusqu'à un certain âge sublimée.