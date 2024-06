Elections européennes : C’est à pleurer !

Comment un peuple qui fut cartésien peut-il être devenu celui des « citoyens sous influence(s) », perdant de vue tout intérêt à la survie ? Car oui, il en va ainsi, de la survie de ce beau pays qui fut la France et qui est habité de nos jours par des citoyens seulement devenus des consommateurs (lorsqu’ils le peuvent encore), qui votent comme s’ils faisaient la queue devant la FNAC pour acheter le dernier iPhone. Sciant ainsi la branche sur laquelle ils entendent les joueurs de pipeau, qui en dessous amènentt le pays vers sa ruine, sa fin.[i] C’est un suicide collectif, et il en va de même sur toute l’Europe : l’extrême droite plait, les menaces de guerre et l’effondrement économique guettent, et le quidam vote des deux mains pour un maître destructeur.

31,5 % pour le parti d’extrême droite, emmené par un Bardella, bonimenteur, ayant prouvé par son manque d’investissement en présence au Parlement européen pendant les cinq dernières années, combien il est un hédoniste non impliqué, un travailleur carriériste aux petits pieds, pourtant adulé par une fange de la population qui apparemment a perdu tous sens commun. L’intelligence politique joue la fille de l’air, et cet ambitieux fait un tabac, une illusion sous les viva. En additionnant les scores de la droite classique, puis de celle de Zemmour on arrive à combien ? + de 44% - C’est à pleurer !

Le parti du gouvernement (penchant de + en + vers l’extrême droite) avec Oyé Hayer, capte tout de même dans les 14%... C’est simplement incroyable aux vues du bilan Macron. Cette femme, dont on a vu l’incompétence, pour ne pas dire pire, trônera comme une Nathalie Loiseau aussi piètre, et ce, pendant 5 longues années où elle ne représentera que elle même. C’est à pleurer !

Ha le Glucksmann, ce grand bourgeois qui n’en a rien à faire des affres du petit peuple et se retrouve en 3ᵉ place faisant jeu égal avec les macroniens et comme ce sont de faux jumeaux, il est logique qu’ils se tirent la bourre. Dire que ce type est supposé incarner la gauche…En dit long sur l’état d’avachissement du peuple de France. C’est à pleurer !

Manon Aubry, elle, du moins durant ces cinq précédentes années, s’est bougée pour faire entendre la voix de son pays, mais sur l’échiquier, elle ne vaut que 10%. C’est à pleurer.

Bellamy, ce gars qu’on ne voudrait pas pour pote, est à sept et quelques %. Avec un Ciotti comme chef de file, c’est à se demander ce qu’il ne va pas sous le chapeau des vieilles ganaches de la droite à papa ; mais je confirme, c’est ça pleurer !

Les écolos… C’est à pleurer !

Le parti de Zemmour, avec le Pen la petite, lui aussi aura des représentants (5)… C'est à pleurer !

Voilà ceux, celles qui vont être assis en notre nom au Parlement européen pendant cinq ans et ne vont rien changer. Tous d’accord pour bien rester dans cette Europe ou la notion d’égalité fiscale, d’égalité des droits sociaux, d’égalité des revenus reste une douce gageure et où le tous contre tous, où la commission règne en maitre, où les menaces de guerre se font de plus en plus fortes, où le pouvoir d’achat est en chute libre et où les inégalités sont criantes et le gaspillage en ordre de marche. Voilà le menu que les Français ont apporté sur un plateau par ces 81 députés qui, en majorité, ne veulent pas notre bien, mais le leur… C’est à chialer des océans de larmes !

Et les « petits partis » ? Il y a les à 2%. Les communistes, qui ne font que descendre, descendre dans les oubliettes de l’histoire. Ce bon vieux Jean Lassalle qui peut être qualifié de candidat folklorique. Et le parti animalier, mené par une Helene Thouy qui se préoccupe plus des chiens/chiens chat/chats que de ceux qui les nourrissent ou les maltraitent, c'est selon, Enfin tout en bas, Alliance écologiste indépendante à 1,27% et fermant la marche, François Asselineau, avec ses 1,02%, qui est le seul à vraiment vouloir sortir du cauchemar européen, mais dont personne ne s’intéresse. Comme je l’écrivais récemment, son score reflète non pas le manque de qualité de son parti UPR, son programme, mais celui de la personnalité de son leader, qui a un « talent », c’est de toujours surestimer les scores à venir de son parti : il tablait sur un minimum 3% pour se faire rembourser les frais de campagne, et peut-être les 5% pour avoir des représentants. Que rien de tout ça, la méthode coué a plantée ! Il est temps qu’une vraie personnalité charismatique à la Nigel Farage entre en piste afin d’ouvrir les yeux d’un peuple devenu sourd et aveugle à ses intérêts propres et à sa survie.

C’est à pleurer !

Ps : attendons maintenant après la dissolution ce que vont voter les Français…

(Nous avons subi, toute la propagande des zélections européennes, puis, maintenant la campagne encore plus intrusive pour les députés, avec en + la coupe d'Europe de foot. Puis le tour de France et les J.O...) Pas étonnant que chacun devienne chèvre attaché à sa chaine et se mette à bêler