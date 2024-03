82,11%[i] et 87,8%[ii] : ce sont les scores de Chirac en 2002 et de Poutine en 2024. Comme le clament à tue-tête les médias à la botte, un score de dictateur pour le russe, et un score qui sauva la France pour l’autre… Donc, le grand Jacques, c'était le démocrate représentant le camp du bien, le Vladimir, lui, un dictateur fou, sanguinaire, le mal incarné : la différence entre le bien et le mal ? Moins de 5%.... Ce n’est pas lerche, et confirme bien qu’entre « démocratie » et « dictature », ben ça se joue à un poil de… Ah ? Ce deux poids, deux mesures qu’on nous distille et matraque chaque jour et qui se nomme : l’information .

Tient pour mémoire : en 2000, Poutine l’emporte avec 53,44% des voix (Chirac 82,11)… Alors c’est qui le dictateur ? Quatre ans plus tard, Poutine avec 71,91%. En 2012, 64% et en 2018, à 78%...[iii] Soit, c’est le roi des tricheurs, le roi des menteurs, ou tout bonnement au fil du temps, il est de plus en plus accepté et aimé comme leader de la Grande Russie ? Concernant les dirigeants occidentaux ? Ça ne risque pas de donner ce cas de figure. Suivez mon regard direction l’Élysée.

Parlons-en justement de cette information française de 2024. La « dictature » russe a laissé les médias de France travailler, filmer, interviewer sur son sol. Signalons que l’inverse est impossible, puisque depuis le début de l’opération ukrainienne de 2022, les médias russes sont interdits sur tout le territoire européen. Dehors, Sputnik l’agence de presse et RT (Russia Today). Tout ce que nous recevons comme informations ne prend jamais en compte le versant russophone, tout est à sens unique dans le russophobe. Chaque plateau TV ne fait que diaboliser Poutine en Hitler ou en mangeur de petits enfants. Depuis deux ans, tout ce qui est russe est décrit comme démoniaque. Des artistes interdits, des athlètes ne pouvant défiler sous leur bannière nationale, des livres, des conférences annulées et des saisies de biens ou des blocages monétaires. La commission européenne, cette grande figure de démocratie, pense même transférer les fonds gardés en Occident de tous les citoyens russes, vers le peuple ukrainien. Volodymyr comme on le sait, est le parangon du dirigeant immaculé, qui saura utiliser cette manne pour que ses concitoyens puissent à nouveau vivre dans une belle démocratie, et tout ça et tout ça… Ou bien, il y a de fortes chances comme précédemment que ces fonds alimentent les mafias, les élus dévoyés et autres oligarques.

Le jour des résultats des élections russes : Un journaliste de BFM interviewe des gens à Moscou sans subir de brimades ou être expulsé, comparé aux journalistes Russes autorisés en France à poser des questions. (Sauf "vomir" Poutine) Il est vrai que nous sommes une belle démocratie et eux, une horrible dictature ! BFM et son « envoyé spécial », ne parlant pas un mot de la langue locale et pour un esprit éclairé, entendre cet ersatz de journaliste, c'est ressentir la honte suprême par ses questions méprisantes et stupides : Pauvre France ! Ce n’est pas étonnant par cette chaine d’infos con-tinu. L’outrance, toujours l’outrance. Je vais citer Régis de Castelnau qui n’a pas sa langue dans sa chapka ; C’est à propos de la vidéo de l’olibrius cité plus haut : « Extraordinaire séquence qui raconte notre malheureux pays. Envoyé spécial à Moscou, un minuscule « journaliste » sorti tout droit des usines à imbéciles qui alimentent la presse système, ne se rend même plus compte de la bêtise de sa question et de sa condescendance arrogante qui frise le racisme. Traduction : « vous êtes jeune et avez la vie devant vous, comment pouvez-vous écouter Poutine, un monstre qui mange les petits-enfants et que comment que Macron va le renvoyer dans ses buts grâce à ses petits muscles, que comment ils ne sont pas trop gros ? En fait, comment faites-vous pour être russe et pas française comme tout le monde ? » Le petit cafard inculte se prend un taquet dans la tronche et ne se rend même pas compte à quel point il a l’air d’un crétin. »[iv] Regardez cette vidéo, et réjouissez-vous de la réponse de la jeune femme. En France, ce serait impossible d’avoir cette déclaration d’amour pour son pays, ou la pauvre serait taxée d’extrême droite, d’idiote inculte et j’en passe, même pourquoi pas de transphobe ou d’antisémite, tout est possible ! Ce que les occidentaux ne comprennent pas, c’est l’amour infini qu’ont les russes (les ukrainiens aussi) pour leur terre, leur langue et leurs coutumes, c’est presque inscrit dans leur ADN et c’est pour cela qu’ils sont invincibles ; et qu’il est incompréhensible que ces deux peuples se massacrent, car si proche et entremêlé. Rien à voir avec cette jeunesse woke de chez nous, qui au moindre bobo a besoin de la cellule psychologique et des conseils éclairés des LGBT ou d’un Macron/Brigitte va-t-en-guerre. Il n'y a pas photo. Il y a une autre vidéo, ou encore ce même truffier de BFM recommence avec ses questions biscornues : Et une fois de plus, il se fait rembarrer par un jeune homme, patriote, non pas par idéologie, mais de cœur. Ce n’était pas son jour à ce journaleux ; mais le sera-t-il un jour car le recrutement chez BFM… Comme disait Saint Audiard, « On n’emmène pas de saucisses quand on va à Francfort » Et c’est ça le souci avec ces « envoyés spéciaux » français… Ils nous mettent la honte partout, d’ailleurs à l’aulne du ministre des Affaires étrangères, des ministres playmobils et du Président. Depuis sept ans, notre pays est la risée de toutes les capitales de ce monde.

Pendant ce temps, at home : Ca se déchainait sec sur les plateaux TV et dans la presse-purée. Haro sur le Poutine. France 24 : Présidentielle en Russie : « On ne peut pas parler de grandes victoires politiques de Vladimir Poutine. » Le Parisien : Les Russes "votent" pour réélire Vladimir Poutine pour un nouveau mandat de 6 ans. Encore France 24 : « Vu de Russie » : des "ennemis" diabolisés pour inciter les Russes à voter pour Vladimir Poutine. Il y avait comme d’hab le BHL qui se faisait rembarrer par de Villepin. Et BFM ramenait sa fraise par le biais de Duhamel junior qui parlait en direct avec Jeremy Normand, celui des deux vidéos… « Russie : Poutine, un plébiscite de dictateur ? » Bon zont mis un point d’ ?... Ça a bombardé comme ça toute la soirée. Ce que ces cloches ne veulent pas voir, c’est que Poutine et le peuple russe sont aimés des français, mais comme ils sont dans leur bubulle, ils dégoisent leurs fadaises pour des rombières du 16eme (pas le siècle !), et des cacochymes de l’ouest parigot (têtes de veaux).

Notre pays, ainsi que tout l’hémisphère nord terrestre, sont devenus le refuge d’une oligarchie décadente, malsaine et perverse. Aucune personne que j’ai pu côtoyer ou fréquenter n’a jamais agi comme ces satrapes, parlé avec autant de mépris des humains, leur nombril leur sert de nez de Cyrano tellement il est gros leur égo. Alors me direz-vous, comment s’en débarrasser ? En les rendant pauvres à leur tour. Couper les robinets de la corne d’abondance, car pour l’instant, les cornes, c'est nous qui les avons en bons cocus !

Georges ZETER/mars 2024

Vidéo 1 – BFM jeune femme

Vidéo 2 – BFM jeune homme