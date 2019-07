« Elle » portrait-robot du prochain dictateur de la France

Peu à peu, les libertés reculent. La presse se voit convoquer par la DGSI afin d’y dévoiler ses sources. Le politiquement correct règne dans la plupart des média audio-visuel et particulièrement à France Télévision et Radio France. Le législateur multiplie les lois restrictive à la liberté d’expression. La liberté de circulation est limitée par la simple volonté d’agitateurs minoritaire ou parce que votre voiture est trop vieille. La culpabilisation règne en maître afin de clouer au pilori les contradicteurs de la bien-pensance : « vous mangez trop gras, trop salé, trop sucré, pas assez bio » ; « vous consomme trop de viande » ; « fumer tue » ; « vous avalez trop de médicaments » ; « vous devez boire avec modération » ; « vous ne bougez pas assez » ; « vous triez mal vos déchets » ; « vous polluez votre planète » ; etc. Je vous laisse compléter la liste. La liberté de penser ou d’opinion est également attaqué. Plutôt que de contre-argumenter, on interdit : « le racisme n’est pas une opinion » ; « vous ne devez pas avoir de pensées homophobes, sexistes, islamophobes… ». Soyez ainsi et vous serez heureux ! Vivez oisif et l’Etat s’occupera de tout !

Cette société apocalyptique est en marche (sans allusion aucune). Le prochain dictateur de la France n’est pas issu des rangs du mouvement présidentiel. Ce n’est pas Emmanuel Macron. Alors qui sera-t-il ? ou plutôt qu’elle sera-t-elle ?

UNE FEMINISTE

« Elle », en effet ! Car il s’agira d’une femme. Oui, une femme ou plus exactement une féministe dont la haine des hommes (mâles = porcs) l’amène à faire de ceux-ci des « êtres » de seconde zone. Après les épisodes de lynchage médiatique des hashtags « Balance Ton Porc » ou de « Me Too » plus question d’égalité homme-femme (je veux dire Femme-homme…). Le mâle blanc est relégué à l’arrière-plan. Car dans un premier temps, seul le mâle blanc est considéré comme néfaste. Pourquoi ?

UNE ISLAMO-GAUCHISTE

Parce qu’« Elle », dans un premier temps, n’a pas fait le deuil de ses théories gauchisantes multiculturalistes (exception faite de la culture occidentale et judéo-chrétienne). Ainsi, « Elle » est attachée à l’application de la loi coranique et tolère même les comportements sexuels déviants (agressions sexuelles, viols) des hommes de confession musulmane au motif des écarts de civilisation entre l’Europe et l’Islam. Puis, après une période plus ou moins longue de « rééducation », le « bon musulman » rentrera dans les rangs de cette société féminisée.

UNE EGALITARISTE-COLLECTIVISTE

Pas question de différence de revenus entre femmes. Aussi, « Elle » impose le bon vieux collectivisme stalinien. Un seul mot d’ordre pour une seule tête : « toutes pauvres mais toutes égalitaires ». C’est la fin du capitalisme, maux de toutes les discordes. « Elle » interdira même qu’il y soit fait référence même pour le diffamer.

UNE PROPHETE DE L’ECOLOGISME

L’écologisme, c’est la version extrémiste de l’écologie. A force de restriction, tous les véhicules à moteur finissent par être interdit. Les usines nucléaires sont fermées, ainsi que les usines hydrauliques et les éoliennes à cause de leur consommation d’huile et de béton. « Elle » interdit toute production d’électricité.

UNE VEGANE

« Elle » interdit de consommer de la viande ou des produits d’origine animale. Même pour se nourrir ! Les « animaux sont des êtres humains comme les autres » pour reprendre une phrase mémorable d’une célèbre actrice françaises. Les droits de l’Homme ont été supplantés par les droits et libertés fondamentaux de tous les animaux. Rapidement, la question des droits des animaux entre eux se pose et, en premier lieu, le droit des carnivores à dévorer leurs proies.

UNE ECOLOGISTE-MALTHUSIENNE

Les enfants étant des facteurs de production de gaz carbonique, « Elle » instaure une politique draconienne de droit à l’enfant : un enfant par couple. Peu à peu, pour « sauver la planète » les plus fidèles de « Elle » (et les plus extrêmes) se feront stériliser.

« THE LAST GENERATION »

L’économie s’effondre. La production industrielle disparaît ainsi que la production agricole. Les administrés de « Elle » deviennent de simples cueilleurs. Les scènes de cannibalisme se multiplient. La famine, le manque d’eau potable, les maladies ne laissent que 10% des plus jeunes et des plus vaillants des contemporains de « Elle » en vie.

La politique « anti-enfant » et la hausse de la mortalité infantile n’ont pas permis le renouvellement de la génération.

« Elle » disparait, touchée par la maladie, avec SA dernière génération !

Lire :

https://mechantreac.blogspot.com/2019/07/goldnadel-semaine-apres-semaine-je.html

https://mechantreac.blogspot.com/2019/07/guillaume-perrault-la-defiance-envers.html

https://mechantreac.blogspot.com/2019/07/pascal-bruckner-lecologie-pourrait.html

https://mechantreac.blogspot.com/2019/06/laurent-sailly-la-liberte-dexpression.html

https://mechantreac.blogspot.com/2019/06/laurent-alexandre-aurelien-barrau-ne.html

https://mechantreac.blogspot.com/2019/06/laurent-sailly-armageddon-ecologiste-et.html

https://mechantreac.blogspot.com/2019/06/francois-sureau-les-lois-liberticides.html

https://mechantreac.blogspot.com/2019/06/les-reformes-demmanuel-macron-entre.html

https://mechantreac.blogspot.com/2019/06/les-ecologistes-sont-ils-misanthropes.html

https://mechantreac.blogspot.com/2019/06/mathieu-bock-cote-george-orwell-auteur.html