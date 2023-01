Elon Musk déclare que presque toutes les théories du complot sont vraies !

Le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, a affirmé le 24 décembre que presque toutes les théories du complot concernant la plateforme de médias sociaux se sont avérées vraies.

Elon Musk

"To be totally frank, almost every conspiracy theory that people had about Twitter turned out to be true." pic.twitter.com/zBDY3AcrRq

— Gretchen 🇺🇸 (@GretchenOO8) December 25, 2022