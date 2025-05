Manifestement cette commission ne s’intéresse à la concurrence et la transparence que quand ça l’arrange . Cette commissaire a t’elle entendu parler des étranges échanges par SMS avec l’entreprise « Pfizer » pendant la phase d’achat de « vaccins » contre le Covid-19 ? Parce que là la transparence pourrait intéresser bien plus d’un européen qui a vu cette entité commander dix doses par européen pour un variant qui avait disparu à la date d’arrivée en Europe des produits en question.

Combien ont été utilisés ? Combien nous sont restés sur les bras ? Comment les négociations sur les prix ont elles eu lieu ? Était ce compétitif par rapport à des commandes passées par des Etats ?

Il est très dangereux de laisser à des bureaucrates sous influence le pouvoir de filtrer l’information et par ex décider de ce que sont des « appels à la haine ». A ce tarif ils pourraient interdire toute critique politique un peu appuyée pourrait entrer dans le viseur des censeurs. On l’a déjà vu avec le récent amalgame entre la critique de la politique et des actes de l’enclave sioniste en Palestine et une forme d’antisémitisme (deux choses très différentes pour la plupart des gens).

A ce titre ils pourraient aussi vouloir filtrer des vidéos qui sont des témoignages extrêmement gênant de la réalité. Les photos et vidéos publiées par les russophones après les massacres d’Odessa (le « Maidan » en Ukraine en 2014) ou les vidéos faîtes par les soldats de l’IDF dans la bande de Gaza pourraient ainsi être condamnées à la confidentialité pour les raisons ad hoc, mais in fine pour interdire l’information qui pourrait changer l’opinion du grand public.

« X », ne me semble pas poser de problèmes particulier mais je peux comprendre qu’il effraie les puissants de ce monde des deux côtés de l’Atlantique. Ils nous redonnent l’accès à RT quand ils veulent...