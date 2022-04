Elon Musk sauveur de la liberté d’expression ?

@sylvain

Vous ne croyez pas si bien dire. Aux USA la notion de harcèlement sexuel n’est pas définie comme chez nous par des faits objectifs, renouvelés, constants, matérialisés...mais par la perception qu’en a eu la « victime ». En clair si ginette a cru, ou pensé que vous la harceliez vous êtes coupable alors que chez nous ce sont vos actions, paroles, gestes réels qui feraient de vous un coupable.

Dans un autre domaine, je travaille a l’étranger dans des pays hautement corrompus, les formations sur les conflits d’intérêts sont obligatoires, cf. traceinternational.org, et bien il y a plusieurs type de conflits d’intérêts. Le plus évident, vous êtes DG, et vous employez votre épouse ou votre maîtresse, ou achetez vos outils chez votre soeur. Mais il y la situation du « perceived conflict of interest »...et oui le conflit d’intérêt qui n’existe pas mais qui est perçu !

Voici la définition qu’en donne les américains :

« In these situations there may be no actual or potential conflict, but someone could think (reasonably, of course) there is one and this can have its own ramifications »