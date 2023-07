Emeutes 2023, quelles conséquences géopolitiques ?

« France has fallen », voici le fil twitter le plus partagé à l’étranger au plus fort des émeutes, la France a chuté, la France est tombée. Le constat n’est guère flatteur mais il reflète une partie de l’opinion mondiale. En réalité, seuls la classe politique et le gouvernement se sont couchés, seul l’Etat Français a mis un genoux à terre. La France n’est pas encore tombée, mais quelles sont les conséquences vu de l’étranger ?

Tout d’abord, une certaine surprise et une certaine incompréhension, car si l’on sait à l’extérieur que de graves émeutes ont eu lieu en novembre 2005 et que de nombreuses voitures brulent le 1er janvier, la violence du choc a autant surpris à l’étranger qu’en France.

Les pays qui ont des relations limités avec nous : Amérique du Sud, Sud-Est asiatique et Océanie sont étonnés de l’émergence de Banlieues peuplés de populations non-européennes qui de toute évidence ne partagent pas notre doux mode de vie.

Les pays ayant des relations plus étroites du point de vue commercial et touristique : les BRICS notamment et l’Asie de l’Est font preuve de retenue mais ne comprennent guère notre manque de réaction et se demandent qu’elle sera la suite. Avec un gros point d’interrogation pour 2024 : les JO ont lieu en partie en Seine-Saint-Denis en plein épicentre des émeutes et le village olympique y est aussi situé. On voit mal les athlètes chinois, russe ou japonais être pris à partie par nos « jeunes » en cas d’incident et surtout on voit mal les gouvernements de ces états prendre un tel risque, alors JO ou pas ?

Les pays musulmans sont globalement à la fêtes : il est clair que nous faisons preuve d’un manque d’ouverture envers l’Islam d’où la saine réaction de ces jeunes musulmans opprimés, il faut à cet égard souligner les réactions des deux pays ayant à la fois l’intérêt et les moyens de s’immiscer dans nos affaires intérieures. M. Erdogan n’a pas manqué de souligner la responsabilité de notre pays qui opprime ces pauvres gens. Quant à l‘Algérie, elle n’a pas manqué semble-t-il de souffler sur les braises par le biais des réseaux sociaux et s’est clairement ingérée dans nos affaires intérieures en envoyant des diplomates en poste à Paris pour participer à l’hommage envers M. Merzouk qui a clairement tourné à la manifestation anti-française.

Le point de vu de d’Israël est sûrement différent, les français de confession juive sont encore nombreux à vivre prés des cités HLM et doivent s’inquiéter légitimement de la suite des évènements. M. Netanyahou ne va pas tarder à ressortir des cartons son plan d’évacuation de la moitié des 500 000 juifs vivants encore dans notre pays.

Vu des pays d’Europe de l’Est, comme l’a souligné le premier ministre polonais, la question est surtout comment refuser l’immigrationisme de l’Europe pour éviter d’en arriver-là. La France est clairement devenu un contre-modèle : en 4-5 nuits 6 000 voitures brulées, 1000 commerces pillés, 1000 bâtiments publics attaqués, mais surtout ce qui donne l’impression justifié d’une vraie insurrection : 269 postes de police ou caserne de Gendarmerie incendiés, ainsi que plusieurs mairies ou domicile de maire (il est clair que l’on est proche d’une tentation de prise de pouvoir locale).

Vu des Etats-Unis, il est clair que la France est un pays où le racisme systémique fait des ravages, les musulmans pauvres et les noirs pauvres sont opprimés. Peu importe qu’il y ait des lois strictes en France à cet égard ou que nous ayons investis des sommes pharaoniques dans un nombre indéterminés de plans banlieues. Le pays du wokisme rejettera toujours la faute sur les maudits français et si certains y crois encore, ne nous viendra pas en aide si les choses allaient plus loin.

Les pays d’Europe de l’Ouest enfin : il sont partagés entre la crainte de la contagion (il y a eu aussi des problèmes en suisse francophone), c’est particulièrement vrai pour la Grande-Bretagne avec les pakistanais et en Allemagne avec les turcs et la surprise de voir une fois de plus des populations d’origine musulmane très clairement revendiquer leur appartenance culturelle et rejeter leur nationalité française théorique. A tel point que si la vague d’émeute est retombée aussi vite, c’est très clairement à la suite de l’appel massif des Imams lors de la prière du vendredi à l’arrêt des hostilités. Preuve s’il en est de l’adhésion massive de ces « jeunes » avant tout à leur culture musulmane d’origine.

Ces émeutes pour les pays voisins ou plus lointains ont ouvert de nouveaux horizons sur ce qu’y risque d’être un autre avenir pour la France. Certains s’en inquiéterons, c’est le cas des pays européens, d’Asie de l’Est ou d’Israël. D’autres, l’Algérie, la Turquie ou le Qatar, y verront plutôt un nouveau champs d’opportunité pour avancer leurs pions au sein des turbulences qui s’annoncent.