Emmanuel Macron à la Cité de la langue française : l’oxymore absolu

Il a osé le faire !

Oui, je dis bien, il a osé le faire !

En inaugurant ce lundi 30 octobre 2023 la Cité internationale de la langue française depuis le Château de Villers-Cotterêts, site historique de la langue française, Emmanuel Macron a qualifié le français de "ciment" de la nation.

Je me demande comment il a prononcé le mot ciment ; à l’anglaise ou à la française ?

Après nous avoir imposé les très connus « choose France » et autres « start up nation » ; ainsi que les moins connus lorsqu’il dit que la démocratie est le système « le plus bottom up de la Terre », ou encore « gap, business friendly, start-up » et enfin sa fameuse « french touch » il tente de nous persuader qu’il défend la langue de Molière...

Le pire c’est que dans son discours de Villers-Cotterêts (mâtiné de la technique de communication américaine ; ça il sait y faire – lui-même et sa flopée de conseillers en communication de chez McKinsey et compagnie) il a dit que le français est la "langue de liberté et de l'universalisme" qui "bâtit l'unité de la nation". "À un moment où les divisions reviennent, les haines ressurgissent, où on voudrait renvoyer les communautés dos à dos, les religions, les origines, la langue française est un ciment".

Là, il nous la joue à la François Hollande dont « l’ennemie était la finance » avant de se faire élire et qui par la suite a bousillé le code du travail et pas seulement...

De la même manière, Emmanuel Macron a martelé que le français "forge la nation", appelant à "ne pas céder aux airs du temps" !!!

Rien à ajouter à cela sinon : « Thank you president, you are the best. Choose the French language !”