Emmanuel Macron ou la parole magique !

« Dans un autre domaine, »le chef de l’État a souhaité lors de sa conférence de presse, l’augmentation du nombre d’opérations contre le trafic de drogue.«

Passage particulièrement amusant pour ceux, nombreux, qui auront observé les tendances à »l’irritation nasale« des membres du gouvernement...

Et non, ce n’est peut-être pas à cause des inhalateurs contre le rhume, d’après les rumeurs...

Tout ça, c’est un coup de com d’après la police, »de la poudre aux yeux" (et aussi dans le pif, souvent...) en langage moins diplomatique...

https://twitter.com/Leito30580508/status/1631236645843345409

https://www.youtube.com/watch?v=37j1ppCd3wE&t=122s

Des pellicules, surement...

https://twitter.com/CelineJullie/status/1625443181910192129