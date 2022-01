Emmerder pour diviser

On les voit de loin, les manipulateurs qui se font repérer en utilisant les bonnes grosses ficelles de la diabolisation, du mépris, des amalgames et du détournement du sens des mots. De très loin, vraiment.(... minorité...antivax...)



L’art de créer des diversions successives : le système économique et financier est à bout ? On agite un joli foulard rouge, le remake de la grippe H1 N1 qui avait fait flop (à l’époque, la dégradation des cerveaux était moindre), prétexte au sabordage d’une bonne partie de l’économie réelle,qu’on rachètera après faillites...

On agite un autre joli foulard, celui des médicaments interdits, justificateur de l’existence de l’ogre covid, qui ne peut absolument pas être la grippe renommée pour les besoins de la cause, on vous l’assure, juré, craché...

On y saupoudre une propagande très discrète (un mammouth, c’est discret pour certains) et une censure inexistante (puisque non admise).

On parfume de mesures contradictoires, stupides, inacceptables pour un esprit d’avant et on regarde les mougeons s’y conformer, avec la satisfaction de voir s’opérer l’hypnose requise pour la phase suivante.



On verse sur le tout une bonne dose de totalitarisme, une fois la psychose de masse bien prise et on laisse mijoter quelques mois, le temps d’obtenir un bon petit génocide Tutsi Hutu version mondiale...

Complotisme, hein... oui...