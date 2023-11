En marge du G20

Une conversation téléphonique entre deux personnalités du G20 a pu être interceptée. Elle figure ci-dessous après traduction (les noms ont été changés).

Salut Manu ! ça va ? Les gilets jaunes, les blousons noirs, les abayas te bouffent pas trop le moral ? Chez nous on a le même problème avec les greluches, elles veulent se balader à loilpé avec des réservistes dans les rues, ça incidente salement. Enfin, faut s’y faire, on est moderne … Oui, sorry, je viens au but. Attend, pendant que j’y pense, t’en penses quoi de nos bimbos ? On vous a envoyé le top niveau pour la télé … Rien ? C’est bien la peine d’être soigneux, enfin. J’ai eu des nouvelles directement par tes armées, elles envoûtent du trouffion à l’amiral. Après les plateaux télé elles sympathisent un max. … D’accord, j’y viens.

Tu te doutes que ça coûte un bras de se chamailler pour de la raspoutitsa … Oui c’est vrai on se bat aussi pour la démocratie même si au goulag d’après ce qu’on m’a dit il y a fromage et dessert maintenant, c’est plus les rouges. Mais on manque de blé pour faire front … Non pas d’oseille, de tune … Excuse moi je connaissais pas l’expression. Tu percutes ? Les Américains veulent arrêter la planche à billets, les évangéliques commencent à faire la gueule et ils sont un peu chamboulés avec le proche orient.

J’ai aussi contacté l’Aryen, il m’a dit texto : « J’ai déjà envoyé des casques, démerdez vous avec ça, moi j’ai ma récession. » Ses casques j’ai dû les repeindre, ils dataient de la deuxième guerre, les emblèmes faisaient datés. J’ai ajouté un sponsor en indiquant dessus « Fly Emirates », mais je ne rentre pas dans mes frais.

Bon toi t’es pas Crésus mais il doit te rester de la monnaie après avoir abondé ton troisième âge. Ton PIB n’est pas si mal, ton ministre des finances semble content … Oui je sais le périurbain te tracasse, tu n’as qu’a légaliser ce qui est interdit, tu mobiliseras moins de flics. Ou alors tu l’empruntes ton blé, tu négocies ton droit de veto à l’ONU, un petit impôt assez compliqué pour que les gogos ne voient rien venir, un aréoport que tu pourrais vendre aux chinois, un port aux arabes … Vraiment ! Tu chipotes.

Je te le dis et arrête de m’appeler Zelou, je te le dis droit dans les yeux du portable, il faut m’aider je me bats pour la civilisation occidentale, les démocrates contre les ploutocrattes … Ah bon il n’y a pas de 2 t , t’es sûr ? Les influenceuses, t’as pensé aux influenceuses, elles peuvent t’organiser une collecte … Moi j’ai deux gardeuses du corps qui font aussi inflenceuses, Sylvia et Antonina … Tu les connais ? … De ce point de vue là j’ai préféré prendre de l’italienne, c’est plus fiable. … Si, elles sont majeures, d’ailleurs c’est mon service qui délivre les papiers d’identité, on risque pas d’enfeindre.

Quoi l’Ecole de Chicago, tu vas m’envoyer toutes ces conneries d’intellectuels au panier et tu reviens aux bases : j’entube le populo, je m’achète les médias, je cultive mes relations chez les autres. Fais moi confiance, tes finances iront bien.

Bien sûr que tu es l’héritier de De Gaulle, en plus petit, il faisait 1,93 m je te rappelle.

Non, t’es certain. Bon puisque c’est ça je vais me soûler la gueule.