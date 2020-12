En politique, la vie privée est-elle si inséparable des actions d’un gouvernant ?

L'engagement politique est une démarche aujourd'hui entière. Qui ne le comprendrait pas ne devrait en aucun cas prétendre à ce type de responsabilité.

A l'ère de la lutte contre les discriminations de toute nature et du combat pour le respect des femmes, il est surprenant de noter encore les différentes natures de traitement de la sphère intime des élus que cela soit en premier lieu par les médias mais aussi par l'opinion publique. Si certains tiennent encore le langage de la non ingérence dans la vie quotidienne des hommes et des femmes qui régissent notre pays, je leur demanderai de prêter attention au seul fait que ces mêmes individus ont décidé de leur plein gré de faire de la politique leur métier et de prendre ainsi le risque de devenir des acteurs publics 24h sur 24. Car même si notre nouvelle civilisation digitale précipite les événements, la problématique des affaires, dites privées, s'est toujours imbriquée dans celle des affaires publiques. On a toujours cherché jadis qui était la femme de tel ou tel personnage politique. Aujourd'hui on cherche encore plus qui est le mari, l'épouse, le conjoint ou la conjointe conformément à l'évolution des moeurs. Comment ne pas avoir idée que la compagne d'un ou d'une politique n'a pas d'influence sur sa personnalité et voire même bien évidemment sur ses décisions ? Seuls les hypocrites ou d'irréductibles cyniques essaieront de vous expliquer que l'élu agit seul en son âme et conscience, et qu'ainsi le soir venu en famille, on ne parle pas des affaires de l'Etat. L'Histoire de France a de son côté largement éclairé et documenté le rôle de nos Reines. Nos Présidents n'ont donc pas été épargnés par ce prisme.

Le paradoxe est que les "photos de famille" à la Une sont parfois demandées par ceux qui ensuite se disent victime eux-mêmes d'ingérence dans leur sphère privée. Bien des "accidents" ont eu lieu sous notre 5ème République et il serait hypocrite de déclarer que ces événements n'ont jamais eu d'incidence sur la conduite des affaires de la France.

Au plus proche de nous, un homme politique qu'il le veuille ou pas s'est bien perdu entre la rue du Cirque et le bois de Boulogne dans un itinéraire sentimental hasardeux. Le problème n'est bien évidemment pas les choix affectifs des politiques, ils restent libres heureusement de leurs choix, mais l'ennui c'est que des valeurs aussi sensibles en représentation politique que la moralité, l'engagement, la sincérité et la fidélité ne sont pas épargnées.

La politique s'est considérablement désacralisée. Les citoyens réclament de la normalité et les excuses de comportement au nom de l'insoutenable légèreté de l'être humain ne semblent plus aussi facilement acquises. Décider et édicter des lois impliquent de nos gouvernants une éthique et une conduite de vie. Plus grave ou navrant, c'est avec de telles agissements utilisant des alchimies occultes entre privé et public, que la confiance du peuple s'érode. Les leçons de pouvoirs et de démocratie réclamées à une nation ne peut en aucun cas en exclure leurs maîtres professant.

En économie comme en politique, la confiance est une valeur essentielle, incontournable. Plus celle-ci est immatérielle comme par exemple reposant sur des gestes, des postures, des conduites de vie, plus elle est capable d'infuser un mal-être puissant à contre-courant d'une osmose citoyenne par laquelle une nation démocratique peut non seulement vivre mais s'élever.

Par tous ces débordements de vies privées et de vies publiques, le fonctionnement de notre République face aux enjeux sociétaux majeurs de ce siècle que sont l'égalité réelle hommes-femmes, la reconnaissance de toutes les minorités de genres et la réussite d'un vivre ensemble, est encore trop souvent altéré pour ne pas dire freiné.

L'engagement politique est une démarche aujourd'hui entière. Qui ne le comprendrait pas ne devrait en aucun cas prétendre à ce type de responsabilité. Ce salut moral fait partie de la transparence incontournable de nos démocraties.