Encore beaucoup de monde dans la manifestation nîmoise...

Malgré un temps maussade, malgré la pluie, ils étaient venus nombreux dans les rues de Nîmes pour manifester contre la réforme des retraites, ce mardi 7 mars...

Un flot continu se déversait dans les allées Jean Jaurès, criant des slogans contre le recul de l'âge de la retraite...

Une foule très diverse : des salariés, des retraités, des familles, et aussi des jeunes, des lycéens, des collégiens...

Parmi les manifestants, Florian et Juliette Cholet sont tous les deux infirmiers. Ils sont venus défiler avec leurs enfants, Salomé et Mona. Lui est libéral, elle travaille au CHU : "On fait partie des infirmiers en colère. Nous, avec la réforme, on sera à la retraite à 67 ans à taux plein. Sachant qu’aucune pénibilité n’est pour l’heure reconnue."

Pas de pénibilité pour les infirmiers eux qui sont saturés de travail dans les hôpitaux ? Quelle injustice !

L'ambiance dans le cortège était bon enfant : des chants, des chorégraphies, des slogans scandés par la foule...

Quelques exemples :

Du pognon pour les pensions, pas pour les canons...

A bas le turbin jusqu'au sapin !

Non au boulot pour les vieux fourneaux !

Réforme in-femme !

Si tu mets 64, on te mai 68

Un discours entendu dans le cortège :

"Aujourd'hui, ce gouvernement ne veut pas entendre la rue, aujourd'hui, nous sommes conduits dans un certain nombre d'établissements, et de métiers, de corporations, à bloquer le pays, la production, les sites stratégiques : dépôts pétroliers, raffineries, transports...

Dans certains secteurs, c'est plus difficile, comme dans les hôpitaux, lorsqu'on est assigné, on ne peut pas arrêter la production, car les patients ont besoin de soins.

Pour autant, dans les hôpitaux, il y a eu de fortes mobilisations..."

Une réforme qui désavantage les femmes : Selon l'économiste Elena Bassoli, l'augmentation de l'âge de la retraite signifie que de nombreuses femmes ne pourront quitter leur emploi que beaucoup plus tard et sans bénéficier du taux plein par rapport aux hommes...

Une réforme injuste car dans nombre de professions, la pénibilité n'est pas vraiment prise en compte...

Des cortèges nombreux et fournis partout en France, des barrages routiers, des blocages de raffineries, des transports très perturbés..

Mais quelle sera la réaction des Français face aux blocages dans les jours qui viennent ?

