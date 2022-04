Enseignement : le programme de Macron, travailler plus pour gagner plus...

@C BARRATIER

Ce n’est pas la quantité qui compte mais la qualité. J’en veux pour preuve le collège inique où des centaines de milliers de jeunes en difficulté passent 4 années à essayer de renter dans un moule qui ne leur convient pas et qui finalement ne font rien, c’est une perte de temps et d’argent.

A l’opposé, je connais un gamins qui à fait 2 années d’école à la maison à la place du primaire, il en est ressorti avec deux années d’avance et il est rentré à sciences Po à 16 ans.

On perd beaucoup de temps à l’école avec des programmes de plus en plus stupides où mêmes les bases ne sont parfois plus acquises.