Enseignement : un métier à hauts risques...

Mercredi 22 février, une enseignante de 52 ans a été mortellement poignardée par un de ses élèves âgé de 16 ans dans le lycée privé Saint-Thomas-d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz laissant le pays en état de sidération... c'est bien sûr un événement exceptionnel, mais les chiffres témoignent d’une école en proie à la violence, physique ou verbale, selon l’Ifop.

Quel professeur n'a pas été le témoin ou la victime de ces violences ? Moi-même j'ai été parfois insultée par des élèves : "Salope", a hurlé un élève alors qu'il sortait de la salle de classe.

Un autre m'a un jour tutoyée, alors que je le surprenais en train de tenter de tricher lors d'un devoir.

Un autre encore, un grand gaillard que j'avais puni alors qu'il se tenait mal en classe est venu me voir en fin de cours, en disant : "Je n'ai pas peur !" et moi de lui répondre : "Moi non plus je n'ai pas peur !" mais j'avoue que je n'en menais pas large...

Il peut arriver aussi que des parents d'élèves contestent des notes, se fiant aux dires de leur progéniture... certains se mêlent de pédagogie et critiquent même parfois la façon d'enseigner...

"Un professeur sur deux (50 %) a ainsi déjà été victime d'agression physique ou verbale au cours de sa carrière de la part d'élèves ou de leurs parents – dont 17 % au cours de l'année scolaire écoulée –, révèle un rapport de l'Ifop pour la Fondation Jean-Jaurès.

Près de la moitié d'entre eux (45 %) ont ainsi fait l'objet d'insultes ou de propos calomnieux lors de face-à-face, 28 % de menaces d'agression et 21 % d'agression physique légère ( sans interruption temporaire de travail). 7 % de ces professeurs ont, quant à eux, été arrêtés en raison d'une agression physique lourde."

Bref, le métier d'enseignant devient un métier risqué...

Les autorités sont de plus en plus contestées et nous vivons dans une société de l'enfant roi qui a tous les droits : contester les notes, la pédagogie, le savoir de l'enseignant...

Les punitions sont mal vues alors qu'elles peuvent être formatrices pour l'avenir des enfants...

Les punitions n'ont plus la cote : les parents d'élèves se mettent à les contester, à ne plus en voir l'utilité. Pourtant, les punitions sont indispensables : elles offrent à l'élève l'opportunité de comprendre que certains comportements ne sont pas admissibles.

La punition a ainsi une vertu pédagogique.

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2023/02/enseignement-un-metier-a-hauts-risques.html

Source :

https://www.lepoint.fr/societe/un-professeur-sur-deux-est-victime-d-une-agression-au-cours-de-sa-carriere-23-02-2023-2509799_23.php