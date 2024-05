Entente cordiale et succès diplomatiques français !

- Monsieur le président, comment se présentent les Jeux Olympiques de Paris ?



- Bien, très bien.



- La parade des 150 chefs d'État sur la Seine sera-t-elle maintenue malgré les risques sécuritaires ?



- Effectivement, nous avons craint que ce défilé de présidents sur des péniches soit une tentation pour d'éventuels terroristes... Mais nous avons une parade : chaque chef d'État sera remplacé par une effigie à son image, grandeur nature, réalisée en carton par des artistes "Choose France" ! Peut-être même les mettra-t-on tous sur la même barge, en les serrant un peu.



- Des silhouettes en carton sur des barges qui bougent, ne parlera-t-on pas d'une idée un peu barjo ? Un peu trop fête foraine, tir aux pigeons ?



- C'est la fête ! Mais nous avons un plan C comme cécurité.



- M. Poutine et M. Zélensky ont tous deux rejeté l'idée d'une trêve olympique. Étes-vous déçu ?



- Pas du tout ! C'est un nouveau succès pour la diplomatie française : la France a réussi à mettre d'accord deux ennemis irréductibles ! C'est la nouvelle entente cordiale !



- Pensez-vous néanmoins obtenir cette trêve ?



- Nous y travaillons car, après tout, qu'est-ce que nous leur avons fait, à ces Russes ? On a refusé de leur livrer quelques frégates, mis en place des sanctions économiques, saisi leurs avoirs, banni leurs athlètes, livré à l'Ukraine quelques missiles et canons modernes, formé leurs soldats, fourni du renseignement et... c'est tout, finalement. Vous conviendrez que ces Russes sont quand même bien suceptibles.



- Vous approuvez donc l'interdiction des athlètes sous drapeau russe ?



- Non seulement je l'approuve, mais j'ai demandé au CIO d'exclure également les Chinois !



- ... Dans quel but ?



- Moins il y aura de grands pays, plus la France aura de médailles ! Je veux que mon septennant brille, disons, d'une quinzaine de médailles d'or, pas moins.



- C'est assez radical, non ?



- Oui. J'ai envisagé d'exclure également les USA, mais je ne voudrais pas que l'on me croie anti-américain.



- La présidente géorgienne a mis son veto à la loi contre les influences étrangères. Une telle loi sur la transparence des ONG et des « think tanks » est-elle en envisageable en France ?



- Non, nos amis américains le prendraient mal. Or, je ne permets à personne de croire que je fais de l'anti-américanisme.



- Je pense qu'aucun Français ne vous soupçonne de cela.



- J'espère bien ! J'ai quand même vendu Alstom et ses compétences nucléaires, doublé les juteux contrats de conseil de MacKinsey, pris les sanctions exigées contre la Russie, et j'ai fait de la France un des plus gros acheteurs de la dette américaine. Donc je n'accepterai pas que l'on mettte en doute mes liens avec notre allié américain !



- Ce sont probablement vos déclarations sur la souveraineté européenne qui ont provoqué ce malentendu.



- Aussi dois-je être clair : il s'agit de promouvoir une souveraineté partagée avec tous les pays de l'Otan. D'ailleurs, dans un but d'inter-opérabilité USA-Allemagne-Pologne, j'envisage de remplacer les avions Rafales par des F-35.



- Vraiment ?!



- C'est à l'étude.



- Vous avez plusieurs fois évoqué la possibilité d'envoyer des troupes en Ukraine, si les Russes percent le front et si Zélensky le demande.



- Oui, mon rêve serait d'être à la tête de nos armées comme un consul romain à cheval ou, à la limite, sur un char français. C'est pour cette raison que j'ai pris la tête de la mission en Nouvelle-Calédonie.



- En somme, l'avion présidentiel remplacera le char, et l'hôtesse de l'air pourra vous murmurer « memento mori » comme lors du triomphe d'un général romain !



- Bonne idée, mais alors uniquement en cas de succès, je ne voudrais pas paraître immodeste.



- Néanmoins, entre une situation post-coloniale et un affrontement avec une puissance nucléaire, le contexte est différent...



- Tout à fait. Mon devoir m'imposera donc de rester au PC Jupiter. C'est moins glorieux mais, si j'envoie des troupes, je resterai dans l'Histoire comme le président du premier conflit direct entre deux puissances nucléaires ! Que les Français sachent que j'assumerai jusqu'au bout, et s'il ne reste qu'un Français, je serai celui-là, coincé au fond du bunker ! J'ai d'ailleurs fait améliorer la ventilation.



- Les pays européens approuvent la confiscation des intérêts des fonds russes gelès.



- Oui. Encore un succès diplomatique et la preuve d'une profonde entente européenne.



- Après la décision de la Cour pénale internationale, Berlin a condamné une « fausse équivalence », les USA de même, et Israël a considéré qu'on ne pouvait comparer l'attaque du 7 octobre et l'opération à Gaza. De façon surprenante, le Hamas a confirmé leurs analyses : « Il n'y a aucune comparaison possible, Israël a fait environ 20 fois plus de victimes civiles que nous ! »



- Cette convergence de vues entre ennemis me rend optimiste.



- Selon le Canard enchaîné, vous vous êtes difficilement mis d'accord avec l'Archevêché de Paris pour célébrer dignement la réouverture de Notre Dame de Paris.



- Pas du tout : le sabre et le goupillon ont une longue histoire commune, le Vatican et « la fille aînée de l'Église » ne pouvaient que trouver facilement un terrain d'entente. Optimisme là encore !

Selon nos sources, cette influence française apaisante s'est fait sentir jusqu'à Kiev, où les différents réseaux mafieux viennent de se partager les filières d'évasion des hommes fuyant la conscription !

En ces temps troublés, cette semaine de concorde mondiale fait chaud au cœur. Comme quoi, finalement, avec un peu de bonne volonté, on peut arriver à mettre les gens d'accord !