Entre déséquilibre et coup politique suicidaire : le grand ratage de M. Macron

2/2. Ce n’est pas parce que quelque-chose est difficile qu’il faut baisser les bras, crier au feu ou faire l’autruche. Nous pouvons juste prendre nos responsabilités et notre autonomie de citoyens, loin des sirènes médiatiques et des combines électorales suscitées avec gourmandise et bêtise dans un rapport délicat à évaluer par qui nous savons, juste prendre nos responsabilités de citoyens et exercer notre pouvoir et nos droits et virer une bonne fois pour toute ceux qui nous bloquent depuis 2017 en réussissant à nous mettre hors-jeu grâce à une abstention massive qui est le révélateur du talon d’Achille de ce pouvoir oligarchique qui a pris le contrôle de notre société.

Ne baissons surtout pas la garde où le pire se maintiendra avec cette fois-ci une dose de bêtise, d’aveuglement et d’entêtement supplémentaire.

→ La feuille de route (ne confondons pas les péripéties, le chemin et le cap).

1. Se débarrasser de l’adversaire à deux têtes, la macronie/lepénie parce que sans cela rien n’est possible 2. Jeter les bases d’un redressement économique, social et écologique et le faire fonctionner 3. Installer une démocratie de citoyens durable par le renouvellement de nos institutions comme outil du partage de notre vie collective et de décision et résolution de ce que nous avons à faire ensemble. Il y a du boulot. Ce sera difficile mais nous n’avons pas le choix. Les épreuves révèlent les opportunités et les compétences.

Si nous le voulons, avec nos votes précédés et suivis de notre implication autant que de besoin, de notre vigilance et lucidité vis-à-vis des politiques et de leurs engagements, leur courage, leur cohérence, leurs tentations carriéristes, un chemin de responsabilité s’ouvre à nous. Nous ne sommes la clientèle de personne, juste des citoyens respectés qui voulons des mandants responsables et les moyens de nous faire respecter.