Éric Zemmour n’a pas dit son dernier mot

@Schrek

Les English sont en bisbille actuellement avec nous au sujet des immigrés ...

Après avoir alimenté la pompe à immigrés chez eux pour faire tourner leurs entreprises uberisées , aujourd’hui ils n’en veulent plus .

Donc ils aimeraient sans doute un Zemmour pour arrêter la farce .

Le souci c’est que la pompe a été construite solide sur un substrat de croyances savamment diffusé , avec un flux organisé , de propagande idéologique , de passeurs , de pognon etc et ...

Bref les immigrés sont aussi un marché dont se jouent certains chefs d’état en utilisant l’ouverture ou non des frontières ...

Et sur des pays qui s’écroulent avec des millions de gens dans la panade pour faits de guerre , d’économie confisquée aux mains de tyrans , etc etc ...

De plus je suppose que pour une partie de ces réfugiés qui passent en Angleterre ils ont en arrière pensée de rejoindre les US qui représentent l’eldorado !

S’ils savaient !

Le rêve américain pour beaucoup s’est transformé en cauchemar .

Chez nous aussi d’ailleurs .