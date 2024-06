Éric Zemmour s’est raté

Il s’est autodétruit et sa débâcle est largement méritée et prévisible.

Un clip de campagne grotesque : non, la France des années 60-70, celle de son enfance et de son adolescence, ne reviendra pas car on ne revient jamais en arrière. Il faut être très bête pour le croire ou même l’espérer.

L’accueil de réfugiés ukrainiens en France ? « Non ! », son cri du coeur immédiat, avant d’essayer de nuancer et nier.

Interdire aux gens de choisir le prénom de leur enfant + l’ignominie de la polémique sur l’enterrement des victimes de Merah : Le « patriotisme » version Zemmour n’est qu’un extrémisme comme un autre, qui interdit aux gens leurs libertés, leurs droits et leurs désirs les plus intimes et les plus importants.

Comme quoi, on peut à la fois faire un constat de fond en grande partie vrai (si on accepte de voir ce que l’on voit) et être dépourvu des qualités humaines et politiques qui permettraient d’y remédier.