Espagne : bronca contre les touristes

Pas qu’en Espagne, partout : Grece, Italie, France aussi (bretagne, pays basque, etc...) ainsi que dans toutes les metropoles (Airbnb)

Le parallele avec l’immigration et les reactions à geometrie variable (on est habitués) de la gauche selon qu’elle est dans l’avion ou dans le syndi de copro

Mais derrière ca, il ya un systeme, et c’est plutot ce systeme qui doit etre remis en question : est ce normal de déplorer les effets de la mondialisation chez soi et d’aller passer ses vacances là où les proix sont moindres ? Est ce logique qu’un aller retour Lyon Ibiza coute moins cher qu’un Lyon/Paris en train ?

Idel pour l’immigration : ce qui est rejeté n’est que la face visible de l’iceberg, mais on pourrait aussi parler de maintenir la pression sur les salaires et les chomeurs, de pallier à la pyramide de ponzi de la demograhpie europeenne déficiente, etc...

En fait le probleme, comme à chaque fois, c’est que les gens manquent de coherence intellectuelle et n’agissent pas conformément à ce qu’ils pensent... On peut pas déplorer la disparition du petit commerce et aller faire ses courses chez Leclerc parce que c’est moins cher, on peut pas gueuler sur les touristes chez soi tout en allant se faire un petite escapade à Porto lors des week end de mai

Ce qu’on vote n’a aucune importance, de toute facon le systeme est vérouillé par ailleurs. En revanche, à qui on donne son pognon et à qui on permet de vivre ou pas, ca c’est un bulletin de vote efficace

Vous voulez pas du surtourisme en bas de chez vous ou du Airbnb dans votre copro ? Commencez par payer des hotels quand vous vous deplacez, et privilégiez les vacances dans le marais poitevin ou les cevennes

Bossuet, les causes, les conséquences tout ca quoi