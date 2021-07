Est-ce la sortie du tunnel ?

@eau-pression

« Je vous soupçonne d’avoir changé de pseudo »



Tonton, mon tonton adoré, si tu savais ..la honte qui me recouvre. J’avais inventé Kenzia (la dessinatrice de mangas) comme André Bonheur (le vieux facho) et Alice (la noble décalée) et aussi Franck’n furter (le travesti sentimental) pour déconner parce que je suis vraiment très con, mais très très con, même pas un troll. J’ai si honte de t’avoir menti tout au long ! Alors que tu m’entrainais, c’était grisant, émouvant, je me prenais au jeu, je t’attendais, séduite, tu m’inspirais et puis je suis parti, fallait que je le fasse, mais sans prévenir ce qui n’était pas correct après notre échange drôlathique. Et je suis revenu avec André Bonheur (misère !) avec lequel je m’étais vaguement amusé jadis. Je sais pas pourquoi, c’est maladif ! Faut que je me cache pour aimer les gens alors que je n’ai pas besoin de cet artifice.

Je t’ai lu tout ce temps.

Ce que j’apprécie (entre autre) chez toi c’est que tu as besoin d’adresser ton intelligence à quelqu’un. Tu cites sans cesse les pseudos, tu t’y réfères, tu t’en soucies, tu les recherches. Je crois que tu es le seul à faire ça sur ce site (avec mon Shawford peut-être …dirait Alice*). Tu portes ton attention à chacun, comme moi à l’opposé j’éprouve le besoin d’avancer masqué. Je suis infiniment triste. Hier, j’ai à nouveau posté ma demande de fermeture de compte pour m’échapper, encore et encore, comme avec tous les précédents comptes. Elle va avoir lieu sous peu je suppose. Et voilà que tu me réponds…évidement.. je l’espérais et le craignais. Je te demande d’accepter mes excuses les plus sincères, je ne suis pas fier. Je vais disparaitre, le temps me manque sans cesse. Mais je reviendrai, avec plus de légèreté, à découvert je l’espère.

Bise tonton et à tantine alinea aussi

(*) et mes excuses à retardement à arthes (comme je sais que tu la fréquentes) que je lis aussi, pour une réponse bien pourrave que je lui avais faite mais qui était dans mon personnage d’Alice (de la haute donc). Je trouvais ça marrant mais ça a du l’agacer un brin.