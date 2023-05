« Est-ce que Israël va attaquer l’Iran ? »

« L’État hébreu avance son idée d’une intervention militaire » sur l’Iran, stipule Le Point. « Face à l’incapacité occidentale à stopper diplomatiquement la course iranienne vers la bombe, l’État hébreu avance son idée d’une intervention militaire », continue le média français qui ne titre pas sur la capacité d’Israël de pouvoir utiliser ses bombes atomiques.

Ces déclarations de guerre d’Israël contre l’Iran, posent des questions sur l’existence de son stock de bombes nucléaires non déclarées et sur sa capacité à les utiliser et sur la question de la paix dans cette zone géographique toujours touchée par des conflits. Est-ce que le fait qu’Israël possède un arsenal nucléaire, non officiellement déclaré, entraîne à la course à l’armement nucléaire au Proche-Orient et menace la paix mondiale ?

« Israël peut-il frapper l’Iran ? ». « Le 23 mars dernier à Washington, le général Mark Milley, chef d'état-major de l'armée américaine, a surpris les sénateurs en déclarant devant un sous-comité de défense de la Chambre des représentants que les États-Unis restent déterminés, en tant que politique, à ce que l'Iran ne possède pas d'arme nucléaire en service », continue Le Point statuant ainsi sur la collaboration intime entre Israël et les Etats-Unis qui se considèrent toujours comme les gendarmes du monde.

Israël se prépare à attaquer l’Iran : « Israël se prépare à attaquer l’Iran au cours de l’année », a titré en avril dernier i24NEWS. La chaîne de télévision d'information en continu internationale basée en Israël faisait déjà savoir : « Un responsable israélien de la Défense a sollicité le soutien des États-Unis pour renforcer l’armée israélienne, après qu’un expert en sécurité a estimé qu'Israël pourrait être contraint de frapper l’Iran prochainement dans le but de l’empêcher de développer son programme nucléaire ». Et, pour cela, « le directeur général du ministère israélien de la Défense, Eyal Zamir, a tenu une réunion avec le sous-secrétaire américain à la défense, Colin Kahl, à Washington, avec lequel il a évoqué le renforcement de Tsahal ».

Aujourd’hui, donc, Le Point, annonce : « Face à l’incapacité occidentale à stopper diplomatiquement la course iranienne vers la bombe, l’État hébreu avance son idée d’une intervention militaire ». « La direction du renseignement militaire de l’armée israélienne a informé qu'Israël était plus proche d’une guerre que d’un retour au calme », a informé i24NEWS, rajoutant la déclaration de l’ancien conseiller à la sécurité nationale, Yaakov Amidror, à la radio israélienne : « Nous devons nous préparer à la guerre » ; « Il se pourrait que nous soyons contraints de frapper l’Iran pour mettre fin à son programme nucléaire ». Yaakov Amidror a déclaré en avril dernier qu' « une guerre avec l'Iran est de plus en plus probable et qu'Israël doit se préparer à attaquer sans l'aide des États-Unis ».



La situation change au Moyen-Orient. « L'Iran est plus sûr de lui. Il a réussi à signer un certain nombre d'accords avec des États arabes. Le monde commence à être différent », a regretté Yaakov Amidror, faisant référence aux récents accords conclus par les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite pour rétablir les relations diplomatiques avec Téhéran. « Avec tout cela, les chances d'une détérioration [de la sécurité] sont plus grandes », a-t-il, alors, constaté.



La bombe atomique d’Israël un danger pour la paix ? Slate, citant Haaretz, a rappelé qu’ « Israël a créé sa bombe atomique au nez et à la barbe des Américains », alors qu’ « officiellement Israël ne dispose pas de la bombe atomique ». Slate martèle que « le pays n'a pas signé le traité de non-prolifération nucléaire (TNP) et n'est, donc, pas soumis au contrôle des inspecteurs de l'Agence internationale à l'énergie atomique (AIEA) » et que « personne dans le monde n'ignore que l'État hébreu s'est doté de l'arme atomique en 1967, notamment grâce à l'aide de la France ».

Le média francophone, notait en 2021 : « L'État hébreu disposerait aujourd'hui, selon les spécialistes, de 100 à 200 têtes nucléaires. Son armée détient également toute la gamme d'avions pouvant délivrer une arme atomique, notamment des bombardiers américains F-15 ou F-16, ainsi que des missiles balistiques ».

En menaçant l’Iran, est-ce que Israël met en péril la paix au Proche-Orient et au-delà la paix dans le monde ? « Les États-Unis redoutent qu'Israël ne frappe l'Iran sans coordination préalable », a averti i24NEWS dans un autre article. Alors que le conflit en Ukraine s’éternise dangereusement les responsables politiques israéliens menacent de rajouter un autre conflit au Proche-Orient au moment où la Syrie est en train de sortir d’une guerre et d’aller sur la voie de la paix. Est-ce que la communauté internationale, les Etats-Unis en tête, vont-ils faire entendre raison à Tel-Aviv ?

L’UE, elle, déplore l’imbrigation du suprémacisme juif dans le politique en Israël. « L’Union européenne annule une réception diplomatique à Tel-Aviv après avoir appris qu’Itamar Ben Gvir y représenterait Israël », a rapporté Le Monde, rajoutant : « La délégation de l’Union européenne en Israël n’a pas souhaité recevoir le ministre d’extrême droite, suprémaciste juif, en considérant que ses vues sont en contradiction avec les valeurs défendues par l’UE ».

Olivier Renault

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

Abonnez-vous à notre chaîne Telegram : https://t.me/observateur_continental

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=4889