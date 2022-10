Est-ce que l’éclatement de l’Otan est possible ?

Si l’histoire est un récit, un roman, rédigé a posteriori pour justifier des situations actuelles, et non pas un constat objectif et une analyse pour comprendre ces situations qui risqueraient alors de passer pour « illégitimes », il apparaît de plus en plus qu’il en va de même avec l’« actualité ».

L’OTAN est toujours perçue comme ce qu’elle affiche depuis sa création : une « alliance » scellée par un traité. Or, une alliance suppose la souveraineté et une autonomie de chacune des parties prenantes.

Ce n’est pas le cas. L’OTAN est le bras séculier d’un empire dont les forces spéciales sont la CIA. Un « éclatement » de l’OTAN serait synonyme d’implosion des USA dont l’unité intérieure n’est maintenue que par une pression permanente sur la population toujours sommée de défendre la patrie (que ce soient les « démocrates » ou les « républicains » qui tiennent le devant de la scène).

Ceux qui sont dans les coulisses le savent, et ils sont prêts à tout pour l’empêcher ("quoi qu’il leur en coûte", et du pognon, ils en ont puisqu’ils rackettent les autres pays).

Zelenski fait ce qu’on lui dit de faire, et en face on fait semblant de continuer à « jouer » avec les règles des siècles antérieurs concernant conquêtes, annexions, etc. alors que les guerres ne sont plus politiques, mais financières et commerciales. Le seul élément constant, c’est qu’elles sont toujours menées par des pilitaires. Du moins pour ce qui est visible, et autant que possible spectaculaire.