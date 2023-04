Est-ce que le plan de la Chine pour l’Ukraine va marcher  ?

Il y a environ un mois, le gouvernement chinois a présenté un plan proposé pour mettre fin à la guerre en cours en Ukraine. La communauté internationale n’a pas semblé y prêter attention. Cependant, lors de la récente visite du président Xi Jinping à Moscou, la proposition chinoise a été de nouveau officiellement soulevée. Poutine lui-même a exprimé sa volonté de discuter du plan en 12 points de son collègue chinois pour résoudre la crise « aiguë » en Ukraine. Poutine a déclaré : « Nous sommes toujours prêts à nous asseoir à la table des négociations ».

Le taux de réussite de ce plan de paix chinois est l’éléphant dans la pièce. Il convient de noter que les États-Unis et la Russie sont les parties les plus directement impliquées dans cette crise. Washington n’a pas perdu de temps à rejeter la proposition chinoise et a mis en garde contre le risque d’une simple « tactique dilatoire », comme l’a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken. Il a également déclaré : « Le monde ne doit pas être trompé par une manoeuvre tactique de la Russie soutenue par la Chine, ou par tout autre pays, visant à geler la guerre selon ses propres termes ».

De plus, les États-Unis ne sont pas prêts à accepter facilement le triomphe de la Chine en tant que médiateur dans la crise ukrainienne. La proposition de Beijing intervient après leur succès dans la conclusion d’un accord entre l’Iran et l’Arabie saoudite, mettant fin à leur désaccord et leurs tensions. Les États-Unis considèrent les efforts de la Chine comme une manoeuvre pour renforcer son prestige international et son influence en assumant la responsabilité de résoudre les conflits et en jouant le rôle de médiateur. Washington est conscient des aspirations et ambitions mondiales du président chinois Xi Jinping pour le rôle de la Chine dans le leadership mondial. Ils voient l’activité diplomatique accrue de la Chine depuis l’épidémie de Covid comme une indication claire de ces aspirations.

Outre ce qui a été mentionné précédemment, les États-Unis ne semblent pas disposés à résoudre la crise ukrainienne de sitôt. Il est évident que le discours politique américain devient de plus en plus intense et sévère, en particulier en ce qui concerne le président Poutine. Le président Biden adopte une position ferme à son égard, allant même jusqu’à laisser entendre indirectement qu’il devrait quitter le pouvoir en Russie.

Un autre point critique concerne la perception des États-Unis de la coopération sino-russe. Il y a des suspicions profondes quant au soutien de Beijing à Moscou, et la récente visite du président Xi ne fera qu’intensifier ces doutes. Cela donne l’impression que l’acceptation de la médiation chinoise est une reddition ou une soumission à l’alliance sino-russe, considérée par de nombreux milieux occidentaux comme étant en contradiction avec les valeurs, les principes et l’influence occidentaux.

La décision de la Cour pénale internationale de délivrer un mandat d’arrêt contre le président Poutine pour des crimes de guerre présumés est une autre raison pour laquelle Washington semble être furieux de la visite du président chinois à Moscou. Le secrétaire d’État Blinken semble penser que la visite de la Chine suggère que « la Chine ne se sent pas responsable de tenir le Kremlin responsable[.] »

D’un autre côté, la Russie semble être ouverte à des propositions qui correspondent à ses intérêts politiques. Cela explique sa disposition à considérer la proposition chinoise, contrairement à d’autres propositions internationales de pays comme le Brésil et d’autres. Il convient de noter que le plan chinois ne précise pas explicitement la nécessité pour la Russie de se retirer de l’Ukraine, ce que l’Ukraine et l’Occident considèrent comme une condition préalable à toute négociation. Le plan chinois repose sur des principes généraux que la diplomatie chinoise valorise, tels que le respect de la souveraineté de tous les pays. De plus, le plan prône le rejet des sanctions unilatérales, ce qui explique pourquoi les États-Unis le rejettent préventivement, le considérant comme biaisé en faveur d’un côté du conflit.

Entre-temps, le président Poutine a salué le plan, affirmant qu’il prend en compte les principes de justice et favorise une sécurité holistique et inclusive pour tous les États. Néanmoins, il a déclaré que des progrès sur ce plan ne peuvent être réalisés que lorsque « l’Occident et Kiev » seront prêts pour cela. Il a ensuite ajouté que la Russie n’a pas encore vu une telle « préparation » de l’autre côté, indiquant sa connaissance de la faible probabilité d’acceptation des capitales occidentales et de l’Ukraine.

Une analyse impartiale suggère que la Chine a tout à fait le droit de jouer un rôle dans la médiation de la crise ukrainienne qui affecte les économies de tous les pays, y compris la Chine, par défaut.

Il est clair que la Chine a un intérêt à mettre fin à cette guerre sans causer de préjudice substantiel à la Russie, qui est considérée comme l’une des parties polaires possibles dans un avenir proche, ainsi que l’un des fournisseurs les plus importants de pétrole et de gaz à la Chine par le biais d’une frontière commune qui s’étend sur plus de 4 000 km.

Il convient de noter que l’Occident a peu d’influence sur ces approvisionnements qui s’écoulent directement en Chine, ce qui renforce encore la détermination de la Chine à mettre fin à ce conflit, que cela réponde à d’autres objectifs stratégiques ou non.

Le rejet impulsif de toute initiative chinoise visant à résoudre la crise ukrainienne par l’Occident est une erreur à courte vue qui ignore les avantages potentiels et qui manque d’une véritable vision stratégique pour trouver des solutions. Toutes les préoccupations concernant le rôle de la Chine ou son plan proposé ne devraient pas être une raison de rejeter ses efforts diplomatiques, qui sont essentiels compte tenu de l’influence considérable de la Chine et des liens étroits qu’elle entretient avec la Russie. La capacité de la Chine à influencer et à pousser Moscou en raison de la relation amicale entre les deux présidents et des relations bilatérales entre les deux pays est un outil puissant qui ne devrait pas être négligé. Rejeter le rôle de la Chine dans cette affaire serait jeter le bébé avec l’eau du bain.

Le plan de paix chinois, bien qu’il ne soit pas une feuille de route détaillée, sert de point de départ pour les discussions, comme l’a reconnu le président Poutine. Alors que certains analystes occidentaux prétendent que la Chine veut sauvegarder la position de la Russie dans le conflit, craignant l’émergence d’un monde unipolaire avec les États-Unis à sa tête, il est clair que les Chinois ont un intérêt plus large à promouvoir un ordre mondial multipolaire. En tout cas, ces préoccupations ne justifient pas le rejet du rôle crucial de la Chine en tant que médiateur dans la résolution d’une crise qui a des implications mondiales.